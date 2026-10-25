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Кой е Андрей Гюров - икономистът, който отива на балотаж за президентския стол

Бившият служебен премиер и подуправител на БНБ Андрей Гюров отива на балотаж срещу Илияна Йотова на 1 ноември. Вижте пълния биографичен профил на икономиста и преподавател, който влиза в решаващата битка за президентския стол с вице Георги Кандев

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И кономист с богат опит във Виена и САЩ, дългогодишен преподавател в Американския университет в България, бивш подуправител на БНБ и служебен премиер - Андрей Гюров застава на балотажа на 1 ноември в екип с Георги Кандев в битка за „Дондуков“ 2.

Образование между София, САЩ и Австрия

Андрей Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. Завършва с отличие Езиковата гимназия в Благоевград. Започва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което продължава обучението си в САЩ и придобива бакалавърска степен по икономика от Truman State University в Мисури.

Заминава за Виена, където завършва следдипломна програма по количествени финанси в Института за висши изследвания (IHS). През 2005 г. защитава докторска степен (PhD) по икономика във Виенския университет, с фокус върху управлението на риска и банковите регулации.

Международен опит във банковия сектор и академичната кариера

Банков сектор в чужбина: Започва кариерата си в Чикаго като кредитен анализатор. В периода 2002–2007 г. работи във „Фолксбанк“ (Volksbank) във Виена, където израства до директор на отдела за контрол на кредитния риск на банковата група.

Преподавателска дейност: От 2010 г. е главен асистент по финанси и икономика в Американския университет в България (АУБГ) в Благоевград, а по-късно и декан. Преподава капиталови пазари и корпоративни финанси и в редица европейски институции, сред които и Университета за приложни науки във Виена.

Политика, БНБ и служебен премиер

В парламента: Навлиза активно в политиката през 2021 г. с формацията „Продължаваме промяната“. Избиран е за народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание от Благоевград и оглавява парламентарната група на партията.

Подуправител на БНБ: През юли 2023 г. Народното събрание го избира за подуправител на Българската народна банка (БНБ) и ръководител на управление „Емисионно“ — ключов ресор с оглед на подготовката на страната за влизане в Еврозоната.

Служебен министър-председател: През февруари 2026 г. поема поста на служебен премиер на Република България.

Заявка за „Дондуков“ 2: През есента на 2026 г. влиза в президентската надпревара в екип с бившия и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев като вицепрезидент. Първоначалните данни от екзитполовете на 25 октомври потвърждават, че двойката класира убедително за балотажа на 1 ноември.

Личен живот

Андрей Гюров е семеен, с две деца. Владее отлично английски и немски език. Известен е с любовта си към активните спортове и планинарството - запален триатлонист и участник в редица маратонски бягания.

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