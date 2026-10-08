Демерджиев за източванията на НЗОК: Мащабът огромен

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В ътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че МВР работи по няколко разследвания за различни схеми за източване на Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт.

„Правим няколко разследвания, които касаят различен тип източване на Здравната каса. С всички тези практики сме запознали както ръководството на НЗОК, така и НАП“, каза Демерджиев.

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Изказването идва на фона на разследване в Пловдив за предполагаемо източване на средства от НЗОК. Според прокуратурата са били отчитани фиктивни прегледи и медицински манипулации, като хора са били вписвани като пациенти, без реално да са получавали медицинска помощ.

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Демерджиев настоява проверките да обхванат национален мащаб, за да бъдат установени и други случаи на неправомерно използване на средства от системите на здравното и общественото осигуряване.

„Обхватът трябва стане национален и да се ревизират тези практики в съответния период назад. От това, което виждаме от единични случаи, можем да заключим, че мащабът огромен. Същото касае и източването на НОИ“, добави Демерджиев.