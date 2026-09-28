България

До 24° в понеделник, после облаци и дъжд

Максималните температури ще са между 19° и 24°, а в София около 19°

28 септември 2026, 06:30
Мъж с брадва вилня във врачанско село: Насече асма и счупи звънец на къща

Мъж с брадва вилня във врачанско село: Насече асма и счупи звънец на къща
Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

"Не на вандализма": Протест в подкрепа на семействата на жертвите от "Петрохан" и Околчица
Делото срещу Ива Михайлова в Кочани: Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани: Изслушват вещите лица, изготвили експертизите
Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион
Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо
Крива маркировка изненада шофьори между Гара Елин Пелин и Лесново

Крива маркировка изненада шофьори между Гара Елин Пелин и Лесново
Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион

Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион
  • В понеделник ще е предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличи, а в Източна България ще има валежи; температурите ще достигнат 19°-24°, в София около 19°.
  • Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър, особено в източните райони и над морето; няма обявени предупредителни кодове.
  • Във вторник и сряда ще преобладава облачно време с валежи на места, а в планините над 2000 м - сняг; температурите ще останат около 18°–23°.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър, в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно до силен от север-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

В София максималните температури около 19°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено, но синоптиците предупреждават за силен вятър над морето.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.09.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.09.2026 г. Източник: НИМХ

Над планините облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облачността ще се увеличи и вплътни. На места ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Ще духа умерен, временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, на места в Източна България и планинските райони ще превалява слаб дъжд, в планините над 2000 метра – сняг. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални между и 12°, максималните ще са предимно между 18° и 23°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 септември 2026 г. Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
прогноза за времето времето в българия понеделник дъжд вятър температури планини черноморие сняг облачност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс да бъде спасена, появиха се въпроси за оказаната ѝ спешна помощ

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс да бъде спасена, появиха се въпроси за оказаната ѝ спешна помощ

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Електрическите автомобили все пак няма да бъдат облагани с акциз

Електрическите автомобили все пак няма да бъдат облагани с акциз

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

87-годишна жена, изведена принудитело от дома си, се превърна в символ на протестите в Мадрид

87-годишна жена, изведена принудитело от дома си, се превърна в символ на протестите в Мадрид

Свят Преди 5 минути

Демонстрантите поискаха по-силна защита на наемателите и мерки срещу принудителните извеждания

Тайна среща в Абу Даби: Разговарял ли е Нетаняху с президента на ОАЕ?

Тайна среща в Абу Даби: Разговарял ли е Нетаняху с президента на ОАЕ?

Свят Преди 12 минути

Израелският премиер е посетил Абу Даби, съобщи високопоставен израелски представител пред Reuters, но от кабинета му и от ОАЕ засега няма официално потвърждение

След 23 години: САЩ изтеглиха последните си войски от Ирак

След 23 години: САЩ изтеглиха последните си войски от Ирак

Свят Преди 1 час

Багдад съобщи, че последните американски бойни и логистични части са напуснали страната

Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия

Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия

Свят Преди 2 часа

Екипажът незабавно я е поставил в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии

На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

Любопитно Преди 2 часа

Японецът Тошисуке Канадзава спечели 19-ата си национална титла, тренира шест дни в седмицата, спазва строг хранителен режим и твърди, че е 100% натурален

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Свят Преди 10 часа

Украинските сили са неутрализирали 10 660 руски войници за седмица, съобщи президентът Володимир Зеленски. Най-тежките боеве продължават в Донецка област, където армията постига успехи в рамките на операция „Вивалди“.

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Свят Преди 10 часа

Над 70% от гласоподавателите гласуваха против предложението за затягане на конституционния неутралитет, което щеше да забрани участие в икономически санкции

Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

Свят Преди 11 часа

Американският президент отхвърли иранско предложение за примирие, като заяви, че Техеран търпи поражение и е надценил позициите си

Александър Вучич

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Свят Преди 11 часа

Сръбският държавен глава официално обяви оттеглянето си в специално обръщение, с което поставя началото на процедура за предсрочни избори в страната

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

България Преди 12 часа

От всички проекти за София Зеленият ринг е най-специалният за мен, отбеляза кметът във Фейсбук

<p>Александър Вучич се съпостави с Румен Радев в ефира на CNN</p>

Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството

Свят Преди 12 часа

Сръбският държавен глава даде интервю пред американската телевизия малко преди да обяви оставката си, засягайки теми от бъдещите си политически планове до погребението на Ратко Младич

Украйна обмисля легализация на порнографията, за да финансира армията си

Украйна обмисля легализация на порнографията, за да финансира армията си

Свят Преди 13 часа

Украинският парламент подготвя на второ четене законопроект за декриминализиране на съдържанието за възрастни. Мярката има за цел да извади от сянка милиони долари, с които да се финансират оръжия за армията и да се запълни бюджетният дефицит

Русия порази централата на най-големия украински мобилен оператор

Русия порази централата на най-големия украински мобилен оператор

България Преди 15 часа

Москва е взела на прицел критичната телекомуникационна инфраструктура в опит да прекъсне информационния поток и комуникациите на украинските въоръжени сили

Кремираха сина на Синди Крауфорд дни след смъртта му

Кремираха сина на Синди Крауфорд дни след смъртта му

Свят Преди 15 часа

Близките на Пресли Гербер го изпращат в тесен кръг, докато властите очакват токсикологичните анализи. Появяват се въпроси около медицинските грижи в луксозния рехабилитационен център в Лос Анджелис и предписаните му силни медикаменти

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Свят Преди 16 часа

Задържаните край базата „Феърфорд“ са разследвани и за нарушения на Закона за взривните вещества, а десетки домакинства са евакуирани като предпазна мярка

Илияна Йотова

Йотова за ООН: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави

България Преди 16 часа

Държавният глава изтъкна сигурността в Черно море и нуждата от мирни преговори, като обясни и причините да не участва в общата снимка към съвместно изявление на 40 страни

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Спасиха коза от скалите край Балчик

sinoptik.bg
1

Прохладна и ветровита есен в края на септември

sinoptik.bg

Силвестър Сталоун разкри, че е развил булимия по време на снимките на филмите „Роки“

Edna.bg

Триумфът на Кралицата: 23 години по-късно Мадона се завърна и покори MTV VMA

Edna.bg

Живот в страх: Мъж с брадва заплашва жители и нападна къща

Nova.bg

35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа край Бургас, колата беглец се движела с 200 км/ч

Nova.bg