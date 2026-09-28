До 24° в понеделник, после облаци и дъжд

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В понеделник ще е предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличи, а в Източна България ще има валежи; температурите ще достигнат 19°-24°, в София около 19°.

Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър, особено в източните райони и над морето; няма обявени предупредителни кодове.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време с валежи на места, а в планините над 2000 м - сняг; температурите ще останат около 18°–23°.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над Източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър, в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно до силен от север-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

В София максималните температури около 19°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено, но синоптиците предупреждават за силен вятър над морето.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 28.09.2026 г. Източник: НИМХ

Над планините облачността ще бъде променлива. След обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд облачността ще се увеличи и вплътни. На места ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Ще духа умерен, временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, на места в Източна България и планинските райони ще превалява слаб дъжд, в планините над 2000 метра – сняг. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални между 7° и 12°, максималните ще са предимно между 18° и 23°.