Легендарният актьор и комик Стенли Бакстър почина на 99 години

Н осителят на награда БАФТА, актьорът и комик Стенли Бакстър, почина на 99-годишна възраст. Той беше известен с майсторските си имитации на известни личности, включително кралица Елизабет II, предаде Daily Mail.
Неговата поредица по BBC "The Stanley Baxter Show" привлече огромна публика през 60-те години, десетилетие, през което шотландецът участва и в редица филми като "Много важна личност", "Бързата дама" и "Дойде и татко!".
We're saddened to hear that Scottish actor and comedian Stanley Baxter has died aged 99.— BAFTA (@BAFTA) December 12, 2025
Baxter starred in a string of TV comedy shows including the BAFTA-winning The Stanley Baxter Series and The Stanley Baxter Big Picture Show. He received an Outstanding Contribution to Film &… pic.twitter.com/f3MR1586pv
През 2020 г. той разкри, че е хомосексуален, след 46-годишен брак със съпругата си Мойра, която почина през 1997 г.
Бакстър е роден в жилищен блок в Глазгоу през 1926 г. и е обучаван за сцената от майка си. Като дете участва в продукции на BBC Scotland, преди да усъвършенства уменията си по време на военна служба в Обединеното звено на армията, където се е срещал с колегата си комик Кенет Уилямс и други бъдещи звезди.
The great Stanley Baxter has died at the age of 99 pic.twitter.com/pbN81GC4bN— The Herald (@heraldscotland) December 12, 2025
От 1959 до 1960 г. той е съводещ на скеч шоуто "On the Bright Side" с Бети Марсден, за което е отличен с награда БАФТА за изпълнение в категория "Леки забавления". След 60-те години, когато води и собствено радио предаване по BBC Radio Scotland, той става национална звезда през 70-те и 80-те.
Неговите екстравагантни костюми и точни имитации превръщат "The Stanley Baxter Picture Show" по ITV – продължение на поредицата му по BBC – в успешен проект от 1972 до 1975 г.