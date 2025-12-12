Свят

Легендарният актьор и комик Стенли Бакстър почина на 99 години

Носителят на награда БАФТА беше известен с майсторските си имитации на известни личности

12 декември 2025, 13:23
Стенли Бакстър
Източник: Getty Images

Н осителят на награда БАФТА, актьорът и комик Стенли Бакстър, почина на 99-годишна възраст. Той беше известен с майсторските си имитации на известни личности, включително кралица Елизабет II, предаде Daily Mail.

Неговата поредица по BBC "The Stanley Baxter Show" привлече огромна публика през 60-те години, десетилетие, през което шотландецът участва и в редица филми като "Много важна личност", "Бързата дама" и "Дойде и татко!".

През 2020 г. той разкри, че е хомосексуален, след 46-годишен брак със съпругата си Мойра, която почина през 1997 г.

Бакстър е роден в жилищен блок в Глазгоу през 1926 г. и е обучаван за сцената от майка си. Като дете участва в продукции на BBC Scotland, преди да усъвършенства уменията си по време на военна служба в Обединеното звено на армията, където се е срещал с колегата си комик Кенет Уилямс и други бъдещи звезди.

От 1959 до 1960 г. той е съводещ на скеч шоуто "On the Bright Side" с Бети Марсден, за което е отличен с награда БАФТА за изпълнение в категория "Леки забавления". След 60-те години, когато води и собствено радио предаване по BBC Radio Scotland, той става национална звезда през 70-те и 80-те.

Неговите екстравагантни костюми и точни имитации превръщат "The Stanley Baxter Picture Show" по ITV – продължение на поредицата му по BBC – в успешен проект от 1972 до 1975 г.

Източник: Daily Mail    
Стенли Бакстър Актьор и комик Награда БАФТА Имитации на известни личности Шотландски произход Телевизионна звезда Разкрита хомосексуалност Военна служба Радио водещ Екстравагантни костюми
Последвайте ни

По темата

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Свят Преди 12 минути

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

Свят Преди 20 минути

Предварително записаното послание ще бъде излъчено в 20:00 ч. тази вечер. Кралското семейство публикува кратък тийзър на видеото в социалните си мрежи

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

Свят Преди 55 минути

Лекари посочват, че усложнението обикновено е леко и преминава само, без лечение

Урсула фон дер Лайен

„Не се меси в европейската демокрация“ – Фон дер Лайен нападна Тръмп

Свят Преди 1 час

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава“, категорична е председателят на ЕК

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Любопитно Преди 1 час

Принцеса Виктория винаги е била спортен ентусиаст - смята се, че тренира пет пъти седмично, като не се ограничава само със силови упражнения - тя бяга, плува, играе голф и язди

Огледална дата 12.12: Магия за сбъдване на най-дълбокото ви желание

Огледална дата 12.12: Магия за сбъдване на най-дълбокото ви желание

Любопитно Преди 1 час

12 декември е огледална дата – ден, когато желанията се чуват по-силно и мислите се материализират: Запишете желанието си на ръка, определете първата стъпка, визуализирайте резултата и пазете намерението за себе си

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Свят Преди 1 час

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Васил Терзиев

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

България Преди 2 часа

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

България Преди 2 часа

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Свят Преди 2 часа

Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

България Преди 2 часа

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

<p>Сидни Суини се подложи на детектор на лъжата</p>

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини категорично отрече слуховете за пластична хирургия, заявявайки в няколко интервюта, че външността ѝ е естествена и че иска да вдъхновява жените да бъдат уверени в себе си

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пламен Максимов

Задържаха началника на столичното Пето РУ

България Преди 3 часа

При акцията са задържани няколко служители

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Ще има ли сватба? Давид от Big Brother и любимата му отговарят!

Edna.bg

Как да оцелееш по Коледа без мъж ... и дори да си изкараш страхотно!

Edna.bg

Бивш защитник на ЦСКА: Надхитрих Дембеле, с голям кеф се радвахме на „Герена“

Gong.bg

Организират турнир и търг в подкрепа на Любо Пенев

Gong.bg

Президентът обяви кога започва консултации с партиите

Nova.bg

ЕК: България е изпълнила критериите за еврозоната и на 1 януари ще стане член

Nova.bg