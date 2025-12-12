Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на изпълнение в Мексико Сити, но публиката му помогна да завърши песента си. Световната звезда претърпя инцидент в сряда, 10 декември, по време на концерта си в мексиканската столица, но феновете му реагираха мигновено и го подкрепиха, пише PEOPLE.

31-годишният носител на награда „Грами“ танцувал на сцената и изпълнявал „Efecto“, когато изглежда се подхлъзнал и паднал. Bad Bunny, роден като Бенито Антонио Мартинес Окасио, останал седнал на сцената няколко минути след инцидента. През това време феновете му подхванали текста на песента и помогнали да се запази енергията на шоуто, както се вижда от споделените онлайн видеоклипове.

Momento en que se resbala y cae Bad Bunny cantando “efecto” en el Estadio GNP en México! 🐰🫢🇲🇽#DTmFWorldTour .@sanbenito pic.twitter.com/CvruOcWmAX — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) December 11, 2025

След кратка пауза Bad Bunny се изправил и продължил изпълнението, като отправил специален поздрав към публиката в Мексико Сити. Падането на изпълнителя на „Tití Me Preguntó“ идва два месеца преди да се качи на сцената на Super Bowl LX Halftime Show на 8 февруари. Bad Bunny беше потвърден като хедлайнер за 2026 г. още през септември, по време на мач между Dallas Cowboys и Green Bay Packers.

Bad Bunny sufrió una caída anoche en su primera función en CDMX 😅 pic.twitter.com/SSYstWPa3k — BENITO NEWS (@benitonewsmx) December 11, 2025

Тогава музикантът сподели видео в Instagram, на което е със сламена шапка и седи на плажа, докато вълните се разбиват зад него. „Супербоул LX. Районът на залива. Февруари 2026 г. #AppleMusicПолувреме“, написа той под публикацията.

Той коментира шоуто и в X, където сподели: „Мисля за това тези дни и след като го обсъдих с екипа си, мисля, че ще направя само една дата в Съединените щати.“ Думите му бяха свързани с решението да не включва САЩ в световното си турне Debí Tirar Más Fotos заради политиките на президента Доналд Тръмп спрямо имиграцията и мерките на ICE.

Bad Bunny Falls on Stage During Performance in Mexico City, but the Crowd Helps Him Finish His Song https://t.co/hWoSfC4eLZ — People (@people) December 11, 2025

Изборът на Bad Bunny за хедлайнер на полувремето предизвика критики от някои консерватори, тъй като пуерториканският изпълнител пее изцяло на испански. Той отвърна на критиците по време на участието си като водещ в „Saturday Night Live“ през октомври. „Много съм щастлив и мисля, че всички са щастливи от това – дори Fox News“, пошегува се той, докато в ефир бяха показани монтажи от техни предавания, в които звучеше: „Bad Bunny е любимият ми музикант и той трябва да бъде следващият президент.“

„Но наистина съм много развълнуван да участвам в Супербоул и знам, че хората по целия свят, които обичат музиката ми, също са щастливи“, каза Бед Бъни, след което добави на испански: „Особено всички латиноамериканци и латиноамериканки по света тук, в Съединените щати, които са работили, за да отворят врати. Това е повече от победа за мен, това е победа за всички нас. Нашите стъпки и нашият принос в тази страна, никой никога няма да може да ги отнеме или заличи.“

Той завърши монолога си с думите: „Ако не сте разбрали какво току-що казах. Имате четири месеца да се учите.“