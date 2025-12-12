Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)

С идни Суини отрече слуховете, че е претърпяла операция за уголемяване на бюста, докато участваше в интервю с детектор на лъжата заедно с колежката си от „Housemaker“ Аманда Сейфрид.

„Напоследък всички си задават един въпрос и аз просто трябва да попитам: истински ли са гърдите ти?“, попита Сейфрид по време на видеото, публикувано от Vanity Fair в четвъртък.

„Да“, отвърна Суини през смях. „Никога не съм получавала хирургична намеса никъде.“ Детекторът на лъжата потвърди, че 28-годишната звезда от „Еуфория“ казва истината.

„Мога ли да ги докосна?“, пошегува се 40-годишната Сейфрид.

„Разбира се“, отвърна с усмивка Суини.

Звездата от „Белият лотос“ коментира слуховете за пластична хирургия за втори път тази седмица, след като беше попитана за това и в интервю за Allure.

„Нека ги развенчаем всичките“, каза тя. „Искам да кажа, никога не съм работила... Толкова ме е страх от игли, нямате си представа.“

В разговор с Variety през октомври Суини сподели и плановете си „да остарява грациозно“. Коментирайки спекулациите за външния си вид, актрисата отбеляза, че не е честно да бъде сравнявана със снимки от времето, когато е била на 12 години.

„Разбира се, че ще изглеждам различно. Сега съм с грим и съм с 15 години по-възрастна“, каза тя.

Суини потвърди и че няма никакви татуировки.

На друго място в интервюто звездата от „Anyone But You“ говори за това как феновете често смятат, че я познават, въз основа на противоречивите героини, които играе на екрана.

„Така че, когато хората си мислят: ‘А, тя е секссимвол’ или ‘Тя се насочва към това’, аз отговарям: ‘Не, просто се чувствам добре, правя го за себе си и се чувствам силна’“, обясни тя.

Суини сподели, че целта ѝ е „да вдъхнови други жени да бъдат уверени и да се гордеят с това, което имат“.

(Във видеото вижте Страхотни джинси или страхотни гени: Игра на думи в реклама вкара Сидни Суини в скандал)