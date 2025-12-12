България

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

12 декември 2025, 12:37
Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота
Източник: БТА

"Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него", написа в своя фейсбук профил лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем", пише още Трифонов. 

"Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение! И за финал пускам яко парче на ZZ Top", завършва постът на Трифонов. 

Слави Трифонов Иво Мирчев Чалга ИТН Поколение Gen Z ZZ Top Фейсбук Политически изказвания Музикални предпочитания Диалог между поколенията
