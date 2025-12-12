Любопитно

Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)

12 декември 2025, 13:24
Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди
Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата
С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)
Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)
Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”?

Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”?
Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта

Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта
Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Т е се превърнаха в едни от най-обсъжданите личности в България. Месец след финала на Big Brother 2025 срещу Елизабет Методиeва, водещата на Елизбетско Podcast, сядат най-колоритните звезди от популярния риалити формат, за да потвърдят или отрекат заглавията за тях в жълтите медии. Стягат ли сватба победителят Давид Бет и любимата му Насето? Заедно ли са секс бомбата Мина Стоянова и противоречивият поп фолк певец Мути

Мутиев? И имал ли е тайна връзка Стефан Стоянов преди да се събере с красавицата Сияна?

.
Източник: Елизабетско

Победителят Давид Бет потвърди пред водещата Елизабет Методиева, че ще изхарчи голямата награда, за да създаде своя собствена пекарна в София. Той за първи път дава интервю с неговата любима - Насето. Влюбените младежи разказват как са се зародили отношенията им и споделят дали мислят за сватба. Давид за първи път коментира и изтеклите снимки в Интернет, в които може да го видим в едно легло заедно с друг млад мъж.

В епизода за връзката си разказа и звездната дойка на Big Brother 2025 - Сияна и Стефан Стоянов. Те разкриха как се е зародило привличането помежду им в Къщата на Big Brother. Част от отговорите на Стоянов шокираха дори Сияна. Младият модел коментира изтекли снимки с противоречива Интернет личност, за които има твърдения, че са фалшиви.

.
Източник: Елизабетско

В студиото на Елизабетско Podcast влязоха и двама противоречиви образи от Къщата на Big Brother - изкусителката с тежко минало Мина и поп фолк провокаторът Мути. Те за първи път коментираха заедно ли са. Част от разсъжденията на Мути провокираха силна реакция от Елизабет и Мина. Има ли граница Мути и търси ли внимание с бомбастичните си изказвания?

Гледайте епизода на “Елизабетско Podcast” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. И следете всичко интересно във Facebook, TikTok и Instagram.

Източник: Елизабетско    
Последвайте ни
Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Свят Преди 11 минути

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Любопитно Преди 13 минути

Сигорни Уийвър беше сред най-стилните звезди на лондонската премиера на „Аватар: Огън и пепел“, където редица знаменитости впечатлиха с елегантни и запомнящи се визии на червения килим

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

Технологии Преди 48 минути

Той е насочен към професионални задачи и AI агенти

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

Свят Преди 54 минути

Лекари посочват, че усложнението обикновено е леко и преминава само, без лечение

Урсула фон дер Лайен

„Не се меси в европейската демокрация“ – Фон дер Лайен нападна Тръмп

Свят Преди 1 час

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава“, категорична е председателят на ЕК

<p>Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас</p>

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

Свят Преди 1 час

Новото предложение на САЩ предвижда Украйна да се изтегли от своята територия в Донбас, без руснаците да настъпват, създавайки неутрална зона

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Свят Преди 1 час

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Васил Терзиев

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

България Преди 2 часа

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

България Преди 2 часа

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Свят Преди 2 часа

Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

България Преди 2 часа

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пламен Максимов

Задържаха началника на столичното Пето РУ

България Преди 3 часа

При акцията са задържани няколко служители

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

България Преди 3 часа

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Ще има ли сватба? Давид от Big Brother и любимата му отговарят!

Edna.bg

Как да оцелееш по Коледа без мъж ... и дори да си изкараш страхотно!

Edna.bg

Бивш защитник на ЦСКА: Надхитрих Дембеле, с голям кеф се радвахме на „Герена“

Gong.bg

Организират турнир и търг в подкрепа на Любо Пенев

Gong.bg

Президентът обяви кога започва консултации с партиите

Nova.bg

ЕК: България е изпълнила критериите за еврозоната и на 1 януари ще стане член

Nova.bg