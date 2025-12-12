България

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

12 декември 2025, 12:23
Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар
Източник: БТА

З дравните власти ще продължат да изпълняват своите ангажименти по отношение профилактика на болестите, каза министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов по време на парламентарния контрол.

Депутатът от „Възраждане” Ангел Георгиев цитира изследване на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и „Активни потребители“, което е установило висока концентрация на бактерии в топлата питейна вода

Има ли опасни бактерии и вируси и в каква концентрация – това ще стане ясно до края на годината. Четири проби – с топла и студена вода от три града – София, Пловдив и Плевен, са взети през юни. Изследването сравнява микробиологичната чистота на топлата и студената вода, посочва депутатът в своя въпрос.

Георгиев попита какви са плановете на министерството да провежда повече такива изследвания и да оповестява резултатите и съответните мерки, които ще вземе, така че гражданите да са информирани и да не са застрашени.

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“, отговори Кирилов.

„Качеството и безопасността на водата за питейно-битови цели зависи от много фактори, един от които е състоянието на вътрешната разпределителната система, част от която е вътресградната инсталация за топла и студена вода – смесителните кранове, душ батериите и т.н. Отговорността за поддържането на вътресградната инсталация е на собствениците на съответните жилищни и обществени обекти“, каза още Силви Кирилов.

