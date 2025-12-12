България

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

12 декември 2025, 12:42
София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим
К метът на София Васил Терзиев обяви, че сметопочистването в столичния квартал „Люлин“ се нормализира. В страницата си в социалната мрежа „Фейсбук“ градоначалникът заяви: „Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“.

„От вчера 10-и, девети и осми микрорайон в „Люлин“ са на регулярно извозване на боклука, от днес първи, втори и 90% от трети микрорайон в „Люлин“ са на постоянен режим, акция се провежда в четвърти, пети, шести и седми микрорайон“, каза още той и добави: „Всички кофи ще бъдат напълно изчистени, а от утре и тези райони минават на регулярното обслужване“.

„Когато Столичното предприятие за третиране на отпадъци трябваше спешно да бъде прехвърлено в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в „Люлин“ имахме затруднения. Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука“, каза още Васил Терзиев.

Той допълни, че в момента, в който ситуацията е излязла извън контрол, е мобилизирана цялата налична техника, хора и доброволци, за да бъдат изчистени буквално „планини от боклук“. „За утрешното събитие с доброволците планираме да остане единствено събирането на едрогабаритни отпадъци, маршрутите финализираме днес“, сподели кметът.

„Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен. Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден“, заяви Васил Терзиев.

В сряда кметът на София каза, че са мобилизирани всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. Той благодари на доброволците в „Люлин“, които организират нова акция в събота. Терзиев написа, че и той, и екипът му, и служителите на „Софекострой“ ще подкрепят акцията с техника, хора и още повече енергия.

„Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите“, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество „Софекострой” Николай Щерев.

На 1 декември влезе в сила временна организация и на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. Мярката беше въведена от Столичната община поради изтичане на договора с дружеството по закона за задълженията и договорите „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.

Задържаха началника на столичното Пето РУ

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 35 минути

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

България Преди 44 минути

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече

Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

В отговор на това говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "никой не иска да споделя отговорност с Белгия за евентуалното изземване на руски активи".

<p>С перука и рибарска лодка: Как&nbsp;Мария Корина Мачадо стигна Осло</p>

Свят Преди 2 часа

Мачадо е прекосила бурното открито море, преди да се качи на частен самолет, подпомогната от екип частни американски спасители

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Отбелязва се, че Ан-26 е съветски военно-транспортен самолет, създаден в конструкторското бюро на Антонов на базата на самолета Ан-24Т. Първият му полет е през 1969 г., а през 1975 г. е приет на въоръжение

<p>Какво се случва, ако бюджетът за 2026 г. не бъде приет до края на годината</p>

България Преди 2 часа

Държавата продължава да работи по временни правила, но забавянето на бюджета носи фискални и социални предизвикателства

БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

България Преди 2 часа

ЕЦБ предлага опростяване на банковите правила

<p>Кое първо &ndash; плюсът или минусът</p>

Технологии Преди 2 часа

Стартирането на кола с кабели се предполага, че е бързо и лесно – просто свързвате кабелите и я стартирате. Но при съвременните автомобили, една грешка може да доведе до скъпи последици. Ето стъпките, които трябва да предприемете.

Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Любопитно Преди 2 часа

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди 500 години в баварския Аугсбург, е определян като най-богатия човек на своето време

<p>Пророк твърди, че предстои световна катастрофа, строи Ноев ковчег</p>

Любопитно Преди 2 часа

Мъж от Гана твърди, че Бог го е предупредил за трирочно наводнение, което ще започне на 25 декември 2025 г.

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

България Преди 3 часа

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Свят Преди 3 часа

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

България Преди 3 часа

Клиентът на бара е размахвал електрошок и извикал: "Ще го убия този управител"

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

България Преди 3 часа

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов потвърди, че ще гласуват "за" оставката на премиера Росен Желязков

