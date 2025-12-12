София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

К метът на София Васил Терзиев обяви, че сметопочистването в столичния квартал „Люлин“ се нормализира. В страницата си в социалната мрежа „Фейсбук“ градоначалникът заяви: „Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“.

„От вчера 10-и, девети и осми микрорайон в „Люлин“ са на регулярно извозване на боклука, от днес първи, втори и 90% от трети микрорайон в „Люлин“ са на постоянен режим, акция се провежда в четвърти, пети, шести и седми микрорайон“, каза още той и добави: „Всички кофи ще бъдат напълно изчистени, а от утре и тези райони минават на регулярното обслужване“.

„Когато Столичното предприятие за третиране на отпадъци трябваше спешно да бъде прехвърлено в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в „Люлин“ имахме затруднения. Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука“, каза още Васил Терзиев.

Той допълни, че в момента, в който ситуацията е излязла извън контрол, е мобилизирана цялата налична техника, хора и доброволци, за да бъдат изчистени буквално „планини от боклук“. „За утрешното събитие с доброволците планираме да остане единствено събирането на едрогабаритни отпадъци, маршрутите финализираме днес“, сподели кметът.

„Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен. Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден“, заяви Васил Терзиев.

В сряда кметът на София каза, че са мобилизирани всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. Той благодари на доброволците в „Люлин“, които организират нова акция в събота. Терзиев написа, че и той, и екипът му, и служителите на „Софекострой“ ще подкрепят акцията с техника, хора и още повече енергия.

„Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите“, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество „Софекострой” Николай Щерев.

На 1 декември влезе в сила временна организация и на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“. Мярката беше въведена от Столичната община поради изтичане на договора с дружеството по закона за задълженията и договорите „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.