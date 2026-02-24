Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

С ловашкият премиер Роберт Фицо поиска от оператора на електропреносната мрежа на страната да спре извънредните доставки на електроенергия за Украйна, предаде Ройтерс. „От днес, ако украинската страна се обърне към Словакия с молба за помощ за стабилизиране на украинската енергийна мрежа, тя няма да получи такава“, отбеляза Фицо в изявление. Според него мярката ще бъде отменена едва след възобновяването на транзита на петрол към Словакия. Агенцията напомни, че доставките на руски петрол за Унгария и Словакия бяха прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарат е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна. Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари.

Словашкото издание „Словак Спектейтър“ представи ключови факти за електроснабдителни връзки между Словакия и Украйна. Така Украйна е вторият по големина клиент на електроенергия в Словакия, след Унгария. Общия словашки износ на електроенергия през 2025 г. е бил 18,3 тераватчаса, от които износът за Украйна е представлявал 2,9 или около 16% от общия износ. Вносът на електроенергия от Словакия покрива приблизително 18% от потреблението на Украйна.

Самият Роберт Фицо обяви намерението си още в неделя вечерта във видеоклип, публикуван на профила му във „Фейсбук“, като заяви, че стъпката ще бъде предприета, ако украинският президент Володимир Зеленски не позволи възобновяването на доставките на руски петрол за Словакия по нефтопровода „Дружба“ до понеделник. „Ако украинският президент Володимир Зеленски ни казва да купуваме газ и петрол на различно от Русия място - въпреки че е по-трудно и скъпо и губим много пари - тогава имаме право да отговорим“, заяви той. „Ако украинският президент не започне доставките на петрол за Словакия в понеделник, ще помоля словашките компании да спрат извънредното електрозахранване на Украйна още същия ден“, допълни той, като припомни, че Словакия помага на Украйна от началото на войната.

„В нашата страна живеят около 180 000 украинци, ние им предоставяме хуманитарна помощ, организираме съвместни правителствени заседания с тях. Словакия прави много повече за Украйна от други страни“, припомни словашкият премиер. Според Фицо Зеленски не иска да разбере миролюбивото отношение на Словакия и се държи злонамерено към нея, защото източната му съседка не подкрепя продължаването на войната. Според словашкия премиер, Киев вече е спрял доставките на газ, което е причинило на Словакия щети от 500 млн. евро годишно, а сега и доставките на петрол, което ще причини допълнителни щети и логистични затруднения.

Същевременно словашкото правителство се опитва да успокои населението. Министърът на отбраната Роберт Калиняк заяви, че пазарът на петролни продукти не е в опасност и транзитът може да се възобнови през следващите дни. Въпреки че не уточни точния маршрут, той отбеляза, че транспортът през Хърватия е много по-скъп отпреди, така че петролът може да пристига в Словакия и по обходен път, през Италия и Чехия.

Полша е готова да увеличи износа на електроенергия за Украйна

Ако Словакия не е уважавана държава партньор на Украйна, тя ще трябва да предприеме мерки, като например спиране на доставките на електроенергия за Украйна, заяви в понеделник министърът на вътрешните работи и председател на влизащата в управляващата коалиция партия „Глас-Социална демокрация“ Матуш Шутай Ещок. „Тези средства са несравними с това, което губим поради блокирането на транзита на газ за Словакия от Украйна“, допълни той, визирайки пропуснатите ползи.

Влизащата в управляващата коалиция Словашка национална партия (СНС) напълно подкрепи Фицо „Ако се потвърди, че украинците блокират доставките на петрол по същия начин, по който блокираха доставките на газ, е немислимо Украйна, която е получила над 4 милиарда евро помощ от Словакия, да ни изнудва политически“, заяви лидерът на СНС Иван Данко.

Президентът на страната Петер Пелегрини се опита да заеме помирителна позиция, отбелязва интернет порталът „Бумм.ск“, подчертавайки значението на дипломацията в енергийния транзит. Той настоя да се свикат спешни преговори за възстановяване на доставките на украински петрол за Словакия и на словашка електроенергия за Украйна.

Опозицията обаче остро критикува действията на правителството. Ако доставките на електроенергия за Украйна наистина бъдат прекъснати, това би граничило с предателство, заяви лидерът на опозиционната партия „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка. Според него решението може да доведе до по-нататъшно накърняване на репутацията на страната като членка на ЕС. „Заплахите, че ще прекъснем доставките на електроенергия, е специален словашки подарък за Украйна по случай годишнината от срамната руска агресия“, заяви високопоставеният член на партията Мирослав Корчок.

Източник: БТА

Според Вилиам Карас, заместник-председател на Християндемократическото движение, кабинетът не следва словашки, а по-скоро чуждестранни интереси. Той също така обърна внимание на факта, че въпреки че Словакия преди това е получавала руски петрол на 30 процента по-ниска цена, това не се е отразило на цените на горивата и настоя страната да търси нови, независими енергийни източници в свой интерес.

Словашкият интернет портал СМЕ разкритикува отношението на словашкия премиер към Украйна: „Фицо е напълно наясно с всички факти. Аргументът му, че Словакия е „горда и суверенна нация“ и че самият той е „горд и суверенен словак“, не издържа тук. Случващото се не е нито суверенно, нито гордо, нито национално. Гордите и суверенни хора помагат на слабите, не ги провокират в трудни моменти, работят заедно срещу нападателите и разбират кой е жертвата и кой е агресорът. Поведението на Фицо е просто безсрамно и неморално. Той се държи като гангстер не само във вътрешната политика, но и във външната. Жалко е, че Фицо създава такъв образ на Словакия в чужбина“, отбелязва авторът на статията Йозеф Фило.

„Фицо залoжи на грешния кон. Словакия е сама виновна за проблемите си“, коментира вестник „Денник“. „Зависимостта от руски петрол в момент, когато тя атакува Украйна, е не само неморална, но и непрактична и рискована поради възможността от отговор“, отбелязва авторът на статията Яна Шемеш.

„Черен понеделник: Зеленски никога няма да забрави този ден. Фицо направи днес това, което никой не е смееше преди. Словакия нанесе фатален удар на Украйна“, отбелязва унгарското издание „Вилаггаздашаг“.

Задаващият се край на доставките на руския газ "не е изненадващ"

Украйна осъди „ултиматумите и изнудването“. В изявление, публикувано в „Екс“, украинското МВнР остро определи действията като „безотговорни“, заявявайки, че те рискуват да изострят енергийната криза, която последва месеци на руски въздушни удари срещу украински мрежи и електроцентрали, оставяйки хиляди украинци без отопление и електричество в разгара на зимата. „Подобни действия, в контекста на масирани и целенасочени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна и опитите на Москва да лиши украинците от електричество, отопление и газ по време на екстремни студове, са провокативни, безотговорни и заплашват енергийната сигурност на целия регион. По този начин правителствата на Унгария и Словакия не само играят в полза на агресора, но и вредят на собствените си енергийни компании, които доставят енергия на търговска основа“, се казва в изявлението.

Поради физическите свойства на електроенергията и правилата на ЕС е немислимо за който и да е член на Европейска мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) - включително Унгария и Словакия - просто да спре доставките си на електроенергия в която и да е посока, коментира, позовавайки се на експерти, унгарският вестник „Непсово“. Украинската мрежа също е част от организацията. Според правилата на ENTSO-E междудържавният пренос на електроенергия, според конкретен сценарий, може да бъде прекъснат единствено при наистина критични аварийни ситуации, а освен това електроенергията (преминаваща конкретно през Словакия) може да произхожда от трета държава, което означава, че подобна стъпка би могла да наруши и международни договори. Спирането им с цел оказване на политически натиск е забранено и невъзможно и това никога не се е случвало в 75-годишната история на ENTSO-E и нейните правни предшественици. В случай на политическа заповед, словашкият или унгарският системен оператор може да докладва намерението си за прекъсване в централата на ENTSO-E, откъдето отговорът вероятно би бил изрична забрана. Нарушаването на това би било нарушение на устава и договорите, коментират експертите на вестника.

Вероятното прекратяване на аварийните електрозахранвания от Словакия няма да повлияе на ситуацията в обединената енергийна система на Украйна, съобщи пресслужбата на „Укренерго“ в своя канал в „Телеграм“. „Последният път Украйна поиска спешна помощ от Словакия преди повече от месец и в много ограничено количество. Като цяло спешна помощ от словашка посока е била предоставяна на обединената енергийна система на Украйна доста рядко. Говорим за краткосрочни доставки“, отбелязаха в „Укренерго“. Компанията също така отбеляза, че официални документи за едностранното прекратяване на споразумението за взаимно предоставяне на спешна помощ от словашкия системен оператор все още не са представени на „Укренерго“. „Все още не се говори за никакви ограничения върху търговския внос на електроенергия от Словакия. Разпределеният капацитет на междудържавните прелези се използва в съответствие с резултатите от търговете“, добавиха от украинската компания.

Словашкият премиер Роберт Фицо няма техническа възможност едностранно да прекъсне аварийните доставки на електроенергия за Украйна, следователно изявлението му е чисто политическо, отбеляза пред украинската агенция УНИАН енергийният експерт Генадий Рябцев. Той заяви, че всякакви опити за подобна намеса нарушават разпоредбите на ЕС. „Организацията не само забранява подобен вид намеса, но и я тълкуват като нарушение, за което трябва да се поеме отговорност“, отбелязва той.