Великобритания наложи нови санкции на Русия

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол

24 февруари 2026, 20:21
Великобритания наложи нови санкции на Русия
Б ританското правителство обяви днес, на четвъртата годишнина от нахлуването на руските сили в Украйна, голям пакет от санкции срещу Русия, предаде Франс прес.

Обект на санкциите са енергийният и военният сектор на Русия. Те са насочени срещу 300 организации, кораби и физически лица, с което броят на свързаните с Москва компании и хора, санкционирани от Лондон, надхвърли 3000.

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол.

Лондон заяви, че новите санкции имат за цел да затруднят финансирането и въоръжаването на руските сили.

