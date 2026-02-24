Великобритания наложи нови санкции на Русия

Б ританското правителство обяви днес, на четвъртата годишнина от нахлуването на руските сили в Украйна, голям пакет от санкции срещу Русия, предаде Франс прес.

Обект на санкциите са енергийният и военният сектор на Русия. Те са насочени срещу 300 организации, кораби и физически лица, с което броят на свързаните с Москва компании и хора, санкционирани от Лондон, надхвърли 3000.

⚡️ UK exempts Druzhba pipeline as it unveils its biggest Russia sanctions package, document shows.



London unveiled nearly 300 new sanctions, aiming primarily at Russia's oil exports, a key revenue stream helping Moscow fund its all-out invasion.https://t.co/5BbxwWvDKV — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2026

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол.

Лондон заяви, че новите санкции имат за цел да затруднят финансирането и въоръжаването на руските сили.