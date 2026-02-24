Свят

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

24 февруари 2026, 13:38
К ремъл заяви днес, че решението на западните страни да се намесят в конфликта в Украйна означава, че той се е превърнал в много по-широка конфронтация с държави, които според Русия искат да я унищожат, предаде Ройтерс.

„След пряката намеса в този конфликт от страна на западноевропейските страни и САЩ, специалната военна операция де факто се превърна в много по-голяма конфронтация между Русия и западните страни, които имаха и продължават да имат за цел да унищожат нашата страна“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той заяви пред репортери, че Москва остава отворена за постигане на целите си в Украйна по дипломатически път, но каза, че все още не е в състояние да каже кога и къде ще се проведе следващият кръг от мирните преговори, тъй като те все още не са финализирани. „Наистина се надяваме, че тази работа ще продължи“, каза той.

„Продължаваме нашите усилия за постигане на мир, позицията ни е много ясна и последователна. Сега всичко зависи от действията на режима в Киев“, посочи Песков.

Руските власти заявиха още, че властите са регистрирали голям брой нарушения от страна на приложението за съобщения „Телеграм“ и предприемат подходящи мерки в отговор на това, което определят като нежелание на приложението да сътрудничи на Русия. 

Русия започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров като част от наказателно дело за „улесняване на терористични дейности“, съобщиха държавните медии по-рано днес, позовавайки се на Федералната служба за сигурност на Русия. Платформата се използва широко в Русия и в страните от бившия Съветски съюз. През последните дни представители на „Телеграм“ отрекоха редица обвинения от страна на Русия, че приложението е убежище за престъпна дейност и е компрометирано, както от западните, така и от украинските разузнавателни служби.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Конфликт в Украйна Русия Запад конфронтация Западна намеса Дипломация Мирни преговори Кремъл Дмитрий Песков Телеграм Наказателно дело Тероризъм
