К ремъл заяви днес, че решението на западните страни да се намесят в конфликта в Украйна означава, че той се е превърнал в много по-широка конфронтация с държави, които според Русия искат да я унищожат, предаде Ройтерс.

Кремъл: Западът блокира мирните преговори с Украйна

„След пряката намеса в този конфликт от страна на западноевропейските страни и САЩ, специалната военна операция де факто се превърна в много по-голяма конфронтация между Русия и западните страни, които имаха и продължават да имат за цел да унищожат нашата страна“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той заяви пред репортери, че Москва остава отворена за постигане на целите си в Украйна по дипломатически път, но каза, че все още не е в състояние да каже кога и къде ще се проведе следващият кръг от мирните преговори, тъй като те все още не са финализирани. „Наистина се надяваме, че тази работа ще продължи“, каза той.

#FPWorld: Four years into the fighting, the Kremlin maintains a path to diplomacy remains open despite tensions with the West. https://t.co/ybfH0aWrNn — Firstpost (@firstpost) February 24, 2026

„Продължаваме нашите усилия за постигане на мир, позицията ни е много ясна и последователна. Сега всичко зависи от действията на режима в Киев“, посочи Песков.

Руските власти заявиха още, че властите са регистрирали голям брой нарушения от страна на приложението за съобщения „Телеграм“ и предприемат подходящи мерки в отговор на това, което определят като нежелание на приложението да сътрудничи на Русия.

Кремъл: Това показа, че Киев е враг на Русия

Русия започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров като част от наказателно дело за „улесняване на терористични дейности“, съобщиха държавните медии по-рано днес, позовавайки се на Федералната служба за сигурност на Русия. Платформата се използва широко в Русия и в страните от бившия Съветски съюз. През последните дни представители на „Телеграм“ отрекоха редица обвинения от страна на Русия, че приложението е убежище за престъпна дейност и е компрометирано, както от западните, така и от украинските разузнавателни служби.