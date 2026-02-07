БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Д нес правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте, но това не означава, че се оттеглям от политиката и по никакъв начин не се дистанцирам от отговорността, заяви председателят на БСП Атанас Зафиров пред делегатите на 51-ия Конгрес на партията.

Подавам своята оставка, но не защото ви предавам или се отричам от постигнатото. Напротив аз се гордея с резултатите от тази една година, каза Зафиров и добави, че ще защитава тези постижения, независимо като председател или редови член. Той посочи, че си подава оставката, защото не иска да участва в процеса на разделение на БСП.

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен, допълни той.

"Благодаря ви! За мен беше чест, винаги ще бъда до вас", завърши Зафиров изказването си пред делегатите. След това под аплодисменти той слезе от трибуната.

Очаква се днес да бъде избран нов лидер. Кандидатите бяха над 20. Но впоследствие в избора за председател на БСП стана ясно, че ще участват само- Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

„Ситуацията е много по-различна от това, което до сега е било. Според мен конгрес е един жив организъм и трябва да избере най-подходящия за този период от време председател на БСП, за да може наистина да излезем и обединени, и силни. Нека залата да прецени кой какви качества има. Всеки един си има своите достойнства”, заяви Борислав Гуцанов.

„Сериозно е това, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България. И който, надявам се, ще повлече крак за други партии, а най-видна край и за целия български народ. Защото това е борба, която трябва да доведе до нов ред, до правов ред”, заяви Крум Зарков.

„Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще. На 100% ще стигнем до избор на нов председател”, каза Иван Петков, БСП.