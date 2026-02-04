България

„БСП – Обединена левица“ предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.

Консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии продължават

4 февруари 2026, 11:30
О т "БСП-Обединена левица" предлагат парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г.

"Има внесен бюджет в Народното събрание, който е съгласуван със синдикатите и работодателите", каза пред журналисти Драгомир Стойнев от формацията след консултациите при президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

"Ако тези, които говориха, насъскваха и предлагаха да се приеме 1/12 от бюджета, сега се вразумят, тогава не виждаме защо не гледаме този бюджет на второ четене в пленарна зала", каза още Драгомир Стойнев.

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. 

В 11.30 ч. на "Дондуков 2" на среща с президента бяха представителите на „БСП – Обединена левица“ - заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

Източник: БТА

"Благодаря, че се отзовахте на поканата за консултациите и показвате отговорно отношение като парламентаристи на фона на предстоящите парламентарни избори и тежките решения, които предстоят в държавата. Смятам, че целта ни е обща. Тя беше ясно заявена от стотици хиляди граждани по време на протестите - не само по отношение на справедливата работа на институциите и борбата с корупцията, но и като първо и основно условие: провеждането на честни, прозрачни и много добре организирани избори. Само така можем да върнем доверието на хората в изборния процес, а оттам и доверието в институциите", заяви президентът Йотова в началото на консултациите.

"Отговорността за служебния кабинет е изцяло на Народното събрание", добави тя.

"Нуждаем се от спешни решения и действия, за да се спре ценовият шок", каза още Илияна Йотова.

И подчерта изключителната важност на консултациите, като изтъкна, че до този момент те са "много резултатни и съдържателни".

"Искам да чуя мнението Ви за това какво трябва да се направи в следващите месеци. Преценката ми, както и на моя екип, е, че трябва да се спре ценовият шок, да се набележат най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите и най-бедните хора - нещо, което напълно приляга и на вас като лява партия. Трябва да видим и какво ще правим с проектите и финансирането на общините, които не могат да чакат повече, както и как ще изпълняваме нашите европейски и външнополитически ангажименти", подчерта държанвият глава. 

Йотова посочи, че всичко това се случва на фона на буквална липса на бюджет - или поне на адекватна финансова рамка.

"В момента работим с 1/12 от миналогодишния бюджет, а бюджетът за 2025 година, независимо от добрите или лошите си страни, все пак не е бюджет на държава, която вече е в еврозоната", заяви тя. 

Драгомир Стойнев се обърна към президента с думите: "Цялата държава разбира в каква тежка и абустрда ситуация сте поставена".

"Според мен и самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел. Може би остана само ПП–ДБ, които бяха и най-големите „радетели“ на тези промени. Вие нямате свободен избор и сте огранчиена от определена бройка хора, от които може да избирате за служебен премиер. Смятам, че Народното събрание също трябва да понесе своята отговорност. Казвам го, защото не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция или, още по-лично, към Вас", заяви той. 

По думите му задачата на президента в момента е затруднена и заради липсата на бюджет.

"Хората си търсят своето. Започва социално напрежение, а ние като социално отговорна партия усещаме недоволството у хората. За тях е важно ангажиментите да се изпълняват, но за съжаление виждам, че предстоят многотрудни времена. Всички политически сили и парламентът, както казахте, сме длъжни да поемем отговорност и да помогнем на служебния кабинет в неговата дейност", изтъкна той. 

Мая Димитрова подчерта, че промените в Конституцията са поставили президентската институция в много трудна ситуация. "Но законите и най-вече Конституцията трябва да се спазват и да се изпълняват. Основната задача на служебното правителство е да организира у проведе честни и прозрачни избори и да върне доверието на гражданите в изборния процес", категорична бе тя. 

И изтъкна, че позицията на "БСП-Обединена левица" е, че промени в Изборния кодекс не трябва да бъдат променяни в последния момент. "Технологията на гласуване не трябва да бъде променяна най-малко година и половина преди вота", отбеляза Димитрова.

Кирил Добрев от своя страна изтъкна, че всяко участие във властта носи своята цена, припомняйки учатсието на партията в управленската коалиция.

"От БСП си даваме ясна сметка каква цена бихме платили за участието си в това управление. Но в навечерието на предсрочните избори, единственото, което трябва да направи правителството, е да гарантира честни избори и безпристрастност на служебния кабинет. Но с промените в Конституцията и с вчерашните екстравагантни предложения на виновниците за тези промени става ясно, че ние не можем да кажем с ръка на сърцето, че ще имаме напълно безпристрастен процес", заяви той. 

И беше категоричен, че от партията са категорично против промени в последния момент на Изборния кодекс. 

"ДПС-Ново начало" при президента Йотова: Служебният премиер не бива да е приближен до някоя партия

Преди това при президента Йотова бяха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева-Али. 

"Имате доста широк избор за служебен премиер. За нашата политическа сила министър-председателят, определен от президента, носещ върху себе си ангажимента за честни избори, трябва да има доказан административен опит, който познава структурите на държавата. Не бива да е приближен до някоя партия", заяви Искра Михайлова пред президента.

По-късно предстои Илияна Йотова да се срещне и с представители на „Има такъв народ“ – в 13:00 ч.

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане" - предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

"Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", каза Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС, като посочи, че се прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. "Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори", заяви президентът по време на консултациите с ПП-ДБ.

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена – ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ, каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

От ПП-ДБ посочиха, че най-разумната дата за избори е 19 април.

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията.

Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

