България

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента

5 февруари 2026, 21:52
БСП предложи предизборно гласуване на бюджета
Източник: БГНЕС

„БСП-Обединена левица” внесе предложение бюджетът за 2026 г. да бъде гласуван предизборно, с аргумента, че така могат да бъдат гарантирани планираните увеличения на социалните плащания. От левицата предупреждават, че при ново политическо забавяне страната може да остане на режим „една дванадесета“, което според тях носи сериозни рискове за доходите на гражданите, предава NOVA.

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента на фона на удължения бюджет от миналата година, с който България посреща първите месеци след влизането си в еврозоната. Историята на проектобюджета започна на 13 ноември миналата година, когато в Народното събрание беше внесен първият му вариант. Той предизвика остри реакции заради предвиден ръст с 2 пункта на осигурителните вноски и увеличение на данъка върху дивидента до 10%.

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Въпреки че тези текстове бяха приети на първо четене, срещу тях последваха протести в София и в страната. След първата многолюдна демострация от 1 декември ден по-късно правителството оттегли проекта с намерение да внесе нов вариант. Макар спорните моменти да бяха премахнати, на 10 декември отново видяхме масово недоволство, преляло в несъгласие с цялостната политика на управление.

Бившите коалиционни партньори на БСП, които по-рано подкрепяха разчетите на кабинета „Желязков“, вече изразяват резерви. От ДПС – „Ново начало“ подчертават, че всички възможни сценарии трябва да се обсъдят внимателно. „Държавата без бюджет не може“, заяви Искра Михайлова.

От „Има такъв народ“ пък предупреждават за рискове при приемане на бюджет в предизборна обстановка. „Когато се приема бюджет на второ четене в ситуация на избори, партиите не мислят за българското общество, а как да намерят гласоподаватели“, коментира Станислав Балабанов.

Удължителният закон за миналогодишния бюджет изтича на 31 март, което означава, че до тази дата парламентът трябва да реши дали ще приеме нов бюджет или ще удължи стария отново. ПП-ДБ настояват за ново удължаване преди старта на предизборната кампания. „Отиващото си правителство няма легитимност да предлага нов бюджет“, заяви Надежда Йорданова.

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Според Радостин Василев от „МЕЧ“ е напълно вероятно страната да продължи с временен бюджет, предвид крехката подкрепа за правителството в оставка.

Въпреки липсата на редовен бюджет, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило. Бизнесът също гледа на удължаването като на най-реалистичния вариант към момента. „Всички имаме надежда през юни да имаме редовен кабинет, който да реализира обещаните политики и съответния бюджет“, коментира председателят на УС на АИКБ Румен Радев.

Източник: NOVA    
Бюджет 2026 Държавни финанси
