БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

"БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично". Това заяви пред БНР депутатът от БСП Атанас Атанасов.

"Нито министрите на БСП, нито БСП като партия в тази година са били въвличани в корупционни схеми и скандали", допълни той за участието на партията в подалия оставка кабинет "Желязков".

"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", посочи Атанасов.

Ще издигнем президента Йотова, съобщи социалистът за предстоящия тази година вот за държавен глава.

"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество."

Запитан защо са стигнали до ситуация, в която да е застрашено прескачането на парламентарната бариера, той отбеляза, че такъв въпрос не стои, но са били наясно, че ще понесат електорални щети.

"Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките."

На предстоящия конгрес предстои да се даде трезва оценка за участието на БСП в това правителство, включително ще се дискутира дали е трябвало по-рано да излязат от управлението, анонсира Атанас Атанасов.

"БСП взе правилното решение и държавническа позиция за участието си в правителството, но когато започна да се изменя мнозинството, вече нямаше място в това правителство", изрази мнение той.

"В БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента", подчерта Атанасов.

"Аз и една част от групата гласувахме "против" тези промени, други гласуваха "за", уточни той за ограничаването на броя избирателни секции зад граница, като добави, че имат решение на парламентарната група, че промени в Изборния кодекс "няма как за пореден път да се правят в 12 без 5".

"Нито една промяна в последния момент не може да вдъхне повече доверие в изборния процес. ИК трябва да се променя в спокойна атмосфера, когато не предстоят избори", коментира Атанасов.