БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Когато започна да се изменя мнозинството, БСП вече нямаше място в правителството, заяви Атанас Атанасов

2 февруари 2026, 12:19
Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите
Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли
Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно
Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна
Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово
118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София
Стотици тирове са блокирани на пътя за

Стотици тирове са блокирани на пътя за "Дунав мост 2" от неделя вечерта

"БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично". Това заяви пред БНР депутатът от БСП Атанас Атанасов.

"Нито министрите на БСП, нито БСП като партия в тази година са били въвличани в корупционни схеми и скандали", допълни той за участието на партията в подалия оставка кабинет "Желязков".

"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", посочи Атанасов.

Ще издигнем президента Йотова, съобщи социалистът за предстоящия тази година вот за държавен глава.

"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество."

Запитан защо са стигнали до ситуация, в която да е застрашено прескачането на парламентарната бариера, той отбеляза, че такъв въпрос не стои, но са били наясно, че ще понесат електорални щети.

"Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките."

На предстоящия конгрес предстои да се даде трезва оценка за участието на БСП в това правителство, включително ще се дискутира дали е трябвало по-рано да излязат от управлението, анонсира Атанас Атанасов.

"БСП взе правилното решение и държавническа позиция за участието си в правителството, но когато започна да се изменя мнозинството, вече нямаше място в това правителство", изрази мнение той.

"В БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента", подчерта Атанасов.

"Аз и една част от групата гласувахме "против" тези промени, други гласуваха "за", уточни той за ограничаването на броя избирателни секции зад граница, като добави, че имат решение на парламентарната група, че промени в Изборния кодекс "няма как за пореден път да се правят в 12 без 5".

"Нито една промяна в последния момент не може да вдъхне повече доверие в изборния процес. ИК трябва да се променя в спокойна атмосфера, когато не предстоят избори", коментира Атанасов.

Източник: БНР    
БСП Йотова президент кандидатура Атанас Атанасов
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
