БСП официално прие ротацията на председателя на НС

Н ационалният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, след като по-рано днес Националният съвет на БСП се събра на заседание, на което беше обсъдена ротация на председателя на Народното събрание.

Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били против.

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

В Перник председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата. „Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, каза Киселова.

На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.