България

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров

26 октомври 2025, 15:44
Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС
Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно
Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме
Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори
След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент
Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера
Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя
8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

Н ационалният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, след като по-рано днес Националният съвет на БСП се събра на заседание, на което беше обсъдена ротация на председателя на Народното събрание.

Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били против.

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

В Перник председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата. „Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, каза Киселова.

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.

Източник: Йоана Христова/БТА    
Ротационно председателство Народно събрание БСП Атанас Зафиров Наталия Киселова
Последвайте ни

По темата

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Каква храна да даваме на куче с анемия

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 24 минути

Красивата Мина Стоянова седна на стола на „Голямата сестра“, където отговори на всички неудобни въпроси на водещата Елена Сергова

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Свят Преди 1 час

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

България Преди 2 часа

Случаят е от частен имот в село Тенево

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Свят Преди 2 часа

Прогнозират се потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

България Преди 2 часа

Той е загубил битката с коварен туморумор

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да научите в следващите редове

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

България Преди 3 часа

Сигнал на тел. 112 е подаден половин час след полунощ

<p>Заради санкциите: ЕС забрани&nbsp;екскурзиите&nbsp;до Русия и Беларус</p>

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Свят Преди 3 часа

Новината не се хареса на българския туристически бранш

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Бойците от кюрдската ПКК се изтеглят от Турция в Северен Ирак

Свят Преди 4 часа

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

На гара, в музей, църква, затвор: Вижте нестандартните места, на които ще гласуват в Нидерландия

Свят Преди 4 часа

Избирателна секция ще отвори врати за първи път в бившия концентрационен лагер в Амерсфорт

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Гизем от „Игри на волята“: Има ли страх, значи съм на правилния път! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Свят Преди 5 часа

Според вестник Le Parisien двамата мъже са от парижкото предградие Сен-Сен-Дени

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

България Преди 6 часа

Пострадали са трима пътници

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Любопитно Преди 6 часа

В подкаста „Храмът на историите“ певицата разкрива за трансформацията си, първата любов и цената на славата

<p>Русия успешно&nbsp;тества &quot;непобедимата&quot; междуконтинентална ракета &quot;Буревестник&quot; (СНИМКИ)</p>

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

„Буревестник“ е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа

<p>Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас</p>

НСИ: Над 41% е натрупаната инфлация за последните пет години у нас

Пари Преди 7 часа

Само за изминалата година цените на някои основни хранителни продукти са се повишили с повече от 20%

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна!

Edna.bg

Неочакваният признак, че една двойка рано или късно ще се разведе

Edna.bg

Иван Иванов: Доволен съм от моята детска градина

Gong.bg

Време е за Ел Класико: Стартовите състави на Реал и Барса

Gong.bg

БСП прие ротацията на председателя на НС

Nova.bg

Мъж загина, след като беше прострелян с ловна пушка, извършителят сам подал сигнал на полицията

Nova.bg