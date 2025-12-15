На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

П илот на JetBlue се е наложило да спре изкачването на полета си, за да избегне сблъсък с американски военен самолет за въздушно дозареждане край Венецуела в петък. Пилотът обвини военния самолет, че е навлязъл в полетния му път и че няма включен транспондер, съобщава The Guardian .

Инцидентът се е случил с полет 1112 на JetBlue от Кюрасао, малка карибска държава край венецуелското крайбрежие, на път за летище JFK в Ню Йорк.

„Почти имахме въздушна катастрофа. Те преминаха директно по нашия курс... Нямат включен транспондер, това е безобразие“, каза пилотът, според запис на разговора му с въздушния контрол.

„Преминаха точно пред нас на разстояние 2-3 мили – беше самолет за въздушно дозареждане на американските ВВС и той беше на нашата височина. Трябваше да спрем изкачването си“, допълни пилотът и посочи, че след това самолетът е влязъл във въздушното пространство на Венецуела.

Представител на JetBlue заяви, че инцидентът е докладван на федералните власти и че компанията ще участва във всяко разследване.

„Екипажът ни е обучен за правилни процедури при различни ситуации в полета и благодарим на нашите пилоти, че своевременно съобщиха за ситуацията на ръководството“, добави той.

Пентагонът препрати запитването на Асоциацията на пресата към ВВС на САЩ, които не отговориха веднага. Миналия месец Федералната авиационна администрация (FAA) предупреди американските самолети да проявяват повишено внимание при полети над Венецуела заради влошената сигурност и нарастващата военна активност в региона. Според записа на разговора с въздушния контрол, контролерът е отговорил на пилота: „Беше безобразие с този непознат самолет в нашето въздушно пространство“.