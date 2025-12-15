България

Разбиха престъпна група за наркотици в София и Ловеч, полицай е сред обвиняемите

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжната прокуратура в Ловеч

15 декември 2025, 14:03
Източник: БТА

С едем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР.

Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков на брифинг, в който участие взеха зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ - МВР и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжна прокуратура – Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Прокурор Вълков добави, че в хода на разследването е възможно да бъдат повдигнати обвинения и на други хора. Очаква се още едно лице да се предаде на органите на реда, каза още той.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа и предстои съдът в Ловеч да разгледа мерките им за неотклонение. 

Единият от задържаните е началник на столичното Пето РУ, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратил съм предложение до министъра за отстраняване на всички служители, които са с повдигнати обвинения, добави Николов. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.

Окръжният прокурор на Ловеч уточни, че останалите трима обвиняеми са познати на органите на реда по линия на наркотиците. Той добави, че има открити прекурсори при акцията, както и съоръжения във връзка с наркотиците.

В началото на 2025 г. са получени информации във „Вътрешна сигурност“, след което е започнала работа по случая. Една от информациите идва от полицейски служител, обясни Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ - МВР.

Източник: Константин Костов, БТА    
