Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок.

Тя e в Перник на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., където ще награди победителите.

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

„Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, заяви Киселова пред NOVA.

Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.