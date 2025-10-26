България

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Ако не бъда председател на парламента, няма да е пречка да остана народен представител, каза тя

26 октомври 2025, 11:38
Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

П редседателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок.

Тя e в Перник на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., където ще награди победителите.

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

„Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, заяви Киселова пред NOVA.

Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.

Източник: NOVA    
Киселова НС председател
Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Последни новини

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

България Преди 13 минути

Сашка Васева: Гола, нахална и млада бях, сега съм одухотворена и смирена

Любопитно Преди 1 час

В подкаста „Храмът на историите“ певицата разкрива за трансформацията си, първата любов и цената на славата

Русия удари два жилищни блока в Киев, сред ранените има и деца

Свят Преди 3 часа

За около час, час и половина, бе обявена въздушна тревога

В присъствието на Тръмп: Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за мир

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт

Димитровден е! "Небето се отваря" и се чака първия сняг

Любопитно Преди 4 часа

Народната пословица гласи: "Свети Димитър носи зимата, а Свети Георги - лятото"

Цецо и Мина напуснаха Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Студентката по фармация получи най-нисък вот от зрителите и ще бъде гост в студиото на “Голямата сестра”

Китай донесе нещо неочаквано от обратната страна на Луната

Любопитно Преди 4 часа

Пробата е събрана от кратер в кратера

,

Защо млечните продукти в Гърция поскъпват

Свят Преди 4 часа

Епидемия с шарка при овцете вдига цените

Ограничения за старите коли в София: Как жителите да получат достъп до ринговете

България Преди 4 часа

Вижте кои са забранените зони

<p>Смяната на времето: В&nbsp;Космоса всяка микросекунда има значение</p>

Свят Преди 4 часа

Първото предизвикателство идва още преди часовниците да напуснат земната атмосфера

Жена остави ChatGPT да реши къде ще живее

Любопитно Преди 4 часа

"Знам, че звучи налудничаво, да позволиш на изкуствен интелект да взима решение за живота ти. Но това ме освободи от претоварването, което изпитвах"

Почина актрисата от „Ласи“ и „Изгубени в космоса“ Джун Локхарт

Свят Преди 14 часа

Актрисата почина на 100-годишна възраст

ДНК анализ разкри вероятните патогени, които са убили Великата армия на Наполеон

Свят Преди 14 часа

Нови изследвания сочат, че два неочаквани патогена са били сред болестите, които са опустошили прочутата армия на императора

<p>Мозъчната аневризма за Ким Кардашиян: Какво трябва да знаем за нея?</p>

Свят Преди 15 часа

Причината за аневризмата остава неясна, но лекарите на Кардашиян предполагат, че стресът може да е допринесъл за появата ѝ

Раду с победа и място в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 15 часа

Лечителите получиха безценни хранителни продукти

Японски турист загина при падане от Пантеона в Рим

Свят Преди 15 часа

Мъжът е бил на посещение в Рим заедно с дъщеря си

