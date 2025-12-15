Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

М айка от Джорджия е обвинена в убийството на 2-годишния си син, починал от огнестрелна рана, като само дни преди ареста си тя е създала GoFundMe страница, за да събира пари за сметки след трагедията, предаде New York Post.

Рейвън Луиз Брониецки (29 г.) беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност във връзка със смъртта на сина си Кийт Ричард, съобщи WTOC-TV News.

Mom posted online fundraiser for dead 2-year old — now she’s facing charges: cops https://t.co/hqVOGwS7DB pic.twitter.com/tWUGlkYGVz — New York Post (@nypost) December 14, 2025

Само пет дни преди ареста си на 8 декември, Брониецки се е опитала да извлече финансова полза от смъртта на сина си с пост в популярния сайт за набиране на средства, твърди изданието.

„Моето сладко момченце, моят най-добър приятел, целият ми свят наскоро почина“, написа тя в публикацията, която оттогава е изтрита. „Опитвам се да събера средства за сметки."

„Похарчихме всичките си средства за погребение и урни, и други неща за нашето момченце, а сега ни останаха солидна сума сметки и просто се нуждаем от помощ, за да си стъпим на краката“, написа още тя. „Много сме стресирани и съкрушени. Все още имаме шест деца да отглеждаме и правим всичко по силите си.“

Според WJCL-TV News, Кийт Ричард е бил откаран по спешност в болница на 22 ноември, след като е получил фатална огнестрелна рана в семейния дом, като инцидентът първоначално е бил докладван като случайна стрелба.

Mother arrested in connection to the death of her toddler days after launching GoFundMe. https://t.co/nyISOXOq8w pic.twitter.com/vkxBunYDkr — Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 14, 2025

Майката е била обвинена след полицейско разследване, проведено от полицията в Хайнсвил.

Тя е била освободена под гаранция от 22 300 долара след предявяването на обвиненията миналата седмица, се казва в докладите.

Не е ясно дали Брониецки е успяла да събере някакви пари чрез призива си.