Свят

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

15 декември 2025, 13:44
Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения
Източник: Istock

М айка от Джорджия е обвинена в убийството на 2-годишния си син, починал от огнестрелна рана, като само дни преди ареста си тя е създала GoFundMe страница, за да събира пари за сметки след трагедията, предаде New York Post

Рейвън Луиз Брониецки (29 г.) беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност във връзка със смъртта на сина си Кийт Ричард, съобщи WTOC-TV News.

Само пет дни преди ареста си на 8 декември, Брониецки се е опитала да извлече финансова полза от смъртта на сина си с пост в популярния сайт за набиране на средства, твърди изданието.

Умираща майка събра над $1 млн. за децата си

„Моето сладко момченце, моят най-добър приятел, целият ми свят наскоро почина“, написа тя в публикацията, която оттогава е изтрита. „Опитвам се да събера средства за сметки."

„Похарчихме всичките си средства за погребение и урни, и други неща за нашето момченце, а сега ни останаха солидна сума сметки и просто се нуждаем от помощ, за да си стъпим на краката“, написа още тя. „Много сме стресирани и съкрушени. Все още имаме шест деца да отглеждаме и правим всичко по силите си.“

Според WJCL-TV News, Кийт Ричард е бил откаран по спешност в болница на 22 ноември, след като е получил фатална огнестрелна рана в семейния дом, като инцидентът първоначално е бил докладван като случайна стрелба.

Майката е била обвинена след полицейско разследване, проведено от полицията в Хайнсвил.

Тя е била освободена под гаранция от 22 300 долара след предявяването на обвиненията миналата седмица, се казва в докладите.

Не е ясно дали Брониецки е успяла да събере някакви пари чрез призива си.

Източник: New York Post    
Убийство на дете Майка-убиец GoFundMe страница Огнестрелна рана Жестокост към деца Престъпна небрежност Арест и обвинения Джорджия Трагедия Финансова изгода
Последвайте ни

По темата

Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Stellantis не може да реши кои от 14-те си марки да запази

Stellantis не може да реши кои от 14-те си марки да запази

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

Васил Терзиев се качи на кънки на лед и обяви, че пързалките са отворени

България Преди 38 минути

"Кънките са чудесен повод да забавим темпото и да си припомним, че градът ни може да бъде уютно място за спорт и за срещи", категоричен е Терзиев

Свинска мас

Свинска мас или масло - кое е по-здравословно и защо

Любопитно Преди 40 минути

Кой продукт е по-безопасен за сърцето и кръвоносните съдове

Снимката е илюстративна

На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

Свят Преди 1 час

Пилотът на полет 1112 от Кюрасао към JFK спря изкачването си, след като ВВС на САЩ навлязоха в полетния му път без включен транспондер, докато FAA предупреждава за рискове във венецуелското въздушно пространство

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

България Преди 1 час

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 1 час

Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

България Преди 1 час

Инициативата цели до края на 2026 г. да отвори 70 щанда в малките населени места на Пловдивска област, предлагащи основни хранителни стоки с минимална надценка до 10%

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

България Преди 1 час

Втора и трета награда получиха полицаи от Пето районно управление, от Варна и Кръджали

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Свят Преди 1 час

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е.

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Свят Преди 1 час

Служителите обявиха стачка, недоволни са от условията на работа

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес отпразнува 80-ия рожден ден на майка си Гуадалупе Родригес с бляскаво семейно тържество в Лас Вегас, на което присъстваха сестрите ѝ, децата ѝ и близки приятели, а звездата сподели емоционални моменти от вечерта в социалните мрежи

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

България Преди 2 часа

Ще поскъпнат ли услугите за разкрасяване, заради новите предложения на министерство на здравеопазването

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 2 часа

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

България Преди 2 часа

По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Любопитно Преди 2 часа

Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер навън, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Снимката е илюстративна

Земята пулсира на всеки 26 секунди и учените нямат представа защо

Любопитно Преди 2 часа

Земята пулсира на всеки 26 секунди с равномерен сеизмичен сигнал - той не причинява вреди, но озадачава сеизмолозите, като учените все още спорят дали произходът му е от океански вълни или вулканична активност, наричат го „сърдечния ритъм на Земята“

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Ариана Гранде разкри най-силния съвет, който е получавала от баба си!

Edna.bg

Трагедия в Холивуд: Режисьорът Роб Райнър и съпругата му са открити мъртви в дома им

Edna.bg

Кой е Ксавие Малис, новият човек в щаба на Григор?

Gong.bg

Алавес - Реал Мадрид 1:2 /репортаж/

Gong.bg

Консултациите при президента продължават във вторник

Nova.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg