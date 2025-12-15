Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

К ремъл определи статута на Киев като страна, която не е членка на НАТО, като „крайъгълен камък“ в преговорите за прекратяване на войната.

Русия твърди, че има напредък в преговорите с Украйна

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока.

Зеленски е готов на примирие в замяна на членство в НАТО

„Този въпрос е един от крайъгълните камъни и изисква специално обсъждане“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

Тръмп: Украйна няма да бъде изключена от преговорите

Той добави, че Русия очаква САЩ да „ни предостави концепцията, която се обсъжда днес в Берлин“, тъй като Зеленски проведе преговори в германската столица с американски пратеници и европейски лидери, търсещи начин за напредък.