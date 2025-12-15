Свят

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

15 декември 2025, 13:41
Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната
Източник: AP/БТА

К ремъл определи статута на Киев като страна, която не е членка на НАТО, като „крайъгълен камък“ в преговорите за прекратяване на войната.

Русия твърди, че има напредък в преговорите с Украйна

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока.

Зеленски е готов на примирие в замяна на членство в НАТО

„Този въпрос е един от крайъгълните камъни и изисква специално обсъждане“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

Тръмп: Украйна няма да бъде изключена от преговорите

Той добави, че Русия очаква САЩ да „ни предостави концепцията, която се обсъжда днес в Берлин“, тъй като Зеленски проведе преговори в германската столица с американски пратеници и европейски лидери, търсещи начин за напредък.

Източник: БГНЕС    
