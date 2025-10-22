България

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

За нас е задължителна ротацията на този пост, отбеляза той

22 октомври 2025, 11:18
"За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Той заяви, че графикът на работата на управляващите не е спазен, защото до днес не е имало мнозинство и се е наложило той отново да лидира процеса.

"Отново понеже всички други се … както казват в Банкя като неловена мачка се гуши или както казват в градовете  като неловена котка се гуши. Аз трябваше отново да застана с Делян Пеевски да се разберем за мнозинство. Без нищо да продължим по този начин. Всичко е върху мен. Поех цялата отговорност", подчерта Борисов. 

"Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От "ДПС-Ново начало" дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства - всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението. Не съм бил кандидат за премиер като условие при преговорите с "ДПС-Ново начало". Щеше да е по-добре, но не съм. Не искаме да напрягаме другите партии. Аз съм осигурил мнозинство на правителството без да има никаква щета. Да седнат и да се разберат за бюджета", коментира oще Борисов, цитиран от NOVA.

Лидерът на ГЕРБ коментира и критиките на президента към блокажа на парламента и правителството: "За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли. Това че Радев е отказал е негова работа. На всички администрации обществените поръчки отнемат много време". 

Борисов попита дали най-накрая Радев е отговорил на въпросите откъде да се вземат пари, за да се платят ежедневните милионни сметки към турската газова компания "Боташ".

"Днес са милион и 50 хиляди. Парите за младите лекари и за всички млади хора са инвестирани в "Боташ". Но никой не го интересува този въпрос, защото е подписан от Радев…Или че ме имитира с "Шкодата". Това го минах знаете ли кога?"

Източник: NOVA    
<p>Нови разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
