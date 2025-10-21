ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание.

Това съобщиха във Фейсбук от най-голямата политическа сила в парламента - ГЕРБ.

Съветът за съвместно управление търси нова формула на кабинета "Желязков"

Предложението е направено по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).

Стартирали са и конструктивни разговори между партньорите за Бюджет 2026.

Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание.