Не е за романтика. И не е „за икономия“ - Марио Бакалов разкри защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане

П ри излитане и кацане светлините в самолета се намаляват не за романтика или икономия, а за безопасност: това позволява на очите на пътниците да се адаптират към тъмнината и аварийните светлини, така че при евентуална аварийна ситуация евакуацията да е по-бърза и безопасна.

Това разкрива във Фейсбук българският пилот Марио Бакалов.

"Забелязвали ли сте защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане? Не е за романтика. И не е „за икономия“. Причината е чиста безопасност", пише опитният летец.

При излитане и кацане самолетът е в най-критичните фази на полета. В изключително малко вероятния случай на евакуация, очите Ви трябва да са адаптирани към външните условия - често тъмнина, дим, слаба светлина или аварийно осветление.

Човешкото око не превключва мигновено от светло към тъмно.

Пълната адаптация може да отнеме до 20–30 минути.

А при евакуация няма минути - има секунди.

Затова:

- намаляваме осветлението в кабината

- подготвяме зрението Ви за тъмни условия

- така ориентацията става по-бърза,

- аварийните светлини и маркировките се виждат по-ясно,

- рискът от дезориентация и паника намалява.

Аналогия от ежедневието: представете си, че влизате от ярко слънце директно в тъмен гараж - първите секунди буквално не виждате нищо.

Малък детайл. Огромна разлика.

Следващия път, когато светлините леко се приглушат, не мислете „става нещо нередно“.

Помислете: екипажът вече мисли няколко стъпки напред за Вас.

Коя друга „дреболия“ в самолета според вас е всъщност свързана със сигурността, а не с удобството?