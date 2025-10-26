България

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

26 октомври 2025, 11:56
Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

След стрелба в София: Лекари спасиха зрението на студент

Какво е състоянието на детето, паднало от скала край Седемте рилски езера

Гръмотевици и дъжд: Оранжев и жълт код за силни валежи в неделя

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Н ационалният съвет на БСП се събра на заседание, на което се очаква да бъде обсъдена ротация на председателя на Народното събрание.

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията.

"Още в началото казахме, че работим да имаме председател, но най-вероятно днес ще бъде прието да има ротация", коментира пред медиите Иван Петков, депутат от "БСП-Обединена левица".

Според него обаче ротацията ще свърши до избиране на Рая Назарян за председател на парламента. "Въпросът е дали трябва да се продължи, защото оттук нататък виждаме, че Делян Пеевски има по-голямо влияние върху кабинета", каза Петков.

Голяма част от избирателите на социалистическата партия по думите му са питали какви са "червените линии" за партията и оставането в тази коалиция. Според него това е неприемливо и той ще предложи излизане от коалицията. "Имат на глава на раменете, може би е добро за държавата, но според мен, познавйки какво става около Делян Пеевски, може да докараме "новия бял автобус".

Петков допусна, че Наталия Киселова ще бъде, по думите му, "пожертвана". 

На влизане преди заседанието Велислава Дърева коментира пред медиите, че според нея БСП трябва незабавно да излезе от това управление.

На въпрос как ще гласува дали да има ротация, или не, Валери Жаблянов отговори: "Ще гласувам по съвест".

Александър Томов, коалиционен партньор в "БСП-Обединена левица", каза, че Наталия Киселова трябва да бъде не сменена, а да има ротационен принцип.

Източник: Нелли Желева/БТА    
Тежка катастрофа край Троян, загина 18-годишно момиче

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Русия тества новата си ракета с ядрено задвижване и непредсказуема траектория

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Преди 1 ден

