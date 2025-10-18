Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

България

О чаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова, след като участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.

Румен Радев: Специалността "Военен лекар" бе създадена преди пълномащабната война в Европа

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението. Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.

Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.

Източник: БТА, Константин Костов    
