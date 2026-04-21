България

Борисов: Народът си избра вожд, ГЕРБ ще бъде конструктивна опозиция

"Не смятам да подавам оставка, защото трябва да изведем сега партията", заяви Бойко Борисов

Обновена преди 2 часа / 21 април 2026, 10:30
Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

Парите на партиите след изборите: Рекордна субсидия за победителите и исторически финансов крах за БСП

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите
РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

П ри този резултат можем да пожелаем на Румен Радев успех и добрите му намерения да се сбъднат – сега имаме абсолютно еднолично управление и всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат без никой да им пречи. Това каза на пресконференция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод резултатите от изборите.

"Като се има предвид, че Радев си има президент, Конституционен съд, добрите му идеи може да станат факт", добави той.

"Не смятам да подавам оставка, защото трябва да изведем сега партията", каза Борисов.

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

Той заяви, че ГЕРБ ще бъде в опозиция. "Ще бъдем критични, когато трябва, но ако има нещо важно за държавата, ще го подкрепим. В крайна сметка всички живеем по правилата на тази държава", посочи той.

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

"Когато сме опозиция, нямаме никакви зависимости, където работихме с ДПС, претърпяхме крах – Разград, Търговище нямаме избран депутат, посочи той.  Дружбата ни с ДПС донесе отлив от 100 000 гласа и дружбата ни с ПП –.ДБ – с още 100 000 гласа, затова е този резултат", каза Борисов.

По думите му избирателите са дали сигнал, че не приемат взаимните обвинения между партиите.

"Хората се умориха да слушат кой на кого пречи - за бюджет, за политики, за управление. Никой не даде ясен отговор кой носи отговорност. Народът го разбра много добре", посочи Борисов.

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

"Днес има ясно изразено управление. Това означава, че всички добри намерения могат да бъдат реализирани без пречки. Няма кой да бъде обвиняван – отговорността е изцяло в тези, които са получили доверието на избирателите", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и коалиционната политика.

"Трябва да си направим ясни изводи – коалициите и моделите на съвместно управление доведоха до загуба на доверие. Хората искат ясна отговорност, а не договорки", каза той.

"Радев много хитро, много умно се обяви срещу всички, за да махне всякакви възможни пасиви от себе си и спечели. Ние се опитахме да пазим коалиционната култура. Изводът е този – ние повече в коалиция не влизаме. Сега има едноличен модел "Радев" с цялата власт и всичко, което иска да направи", отсече Борисов.

"Народът си е избрал вожда и той трябва да ги води. Пожелавам на Радев след 20 години пак да е втори, като нас", заяви Бойко Борисов.

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

"ГЕРБ трябва да запази своя десен профил, антикорупционен профил, ние трябва да сме партията, която да излъчва тези послания. В никакъв случай не бива да влизаме в безпринципни коалиции, които носят негативизъм, загуба на доверие. Това е вторият извод, който сме направили от цялата ни комуникация с хората". Това заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

„Предстои страшно много работа, която трябва да свършим, подкрепяйки правилните, моралните и истинските неща, които когато основавахме ГЕРБ през 2006 -2007 застанахме зад тях. Ще сътрудничим с останалите десни партии в парламента и извън парламента. България трябва да има силна дясна политика и дясно представителство. Затова антикорупционен профил на партията, ще подкрепяме всички подобни политики, свързани с преодоляване на корупцията и без безпринципни коалиции и сътрудничество с останалите десни партии“, добави Живко Тодоров.

Томислав Дончев отчете от своя страна, че ситуацията предполага вглеждане в себе си.

"Причината за по-лошия ни резултат е ясна - неодобрени партньорства, олевяването на партията. Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно. Колкото по-силни ще сме, по-адекватно ще е управлението. Връщаме се към курса център-дясно, който включва и бюджетна консолидация", коментира той. 

По данни на ЦИК при 100% обработени протоколи пет партии влизат в парламента в 52-рото Народно събрание. Първа, с осезаема преднина, е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.594%. Останалите формации, които влизат в 52-рото Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.387%, ПП-ДБ с 12.618%, ДПС с 7.12% и „Възраждане” с 4.257 на сто от гласовете.

Източник: БГНЕС/БТА - Нелли Желева    
ГЕРБ избори парламент
Последвайте ни
Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
9 често срещани спешни случаи при котките

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 15 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

България Преди 19 минути

Сред установените извършители има и чужд гражданин със статут на постоянно пребиваване в България

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 46 минути

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 58 минути

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

кардиолог

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Технологии Преди 2 часа

След 15 години начело на ИТ гиганта, Кук ще се оттегли от ежедневното управление, а позицията ще оглави Джон Тернъс, който е лично избран и подготвян от Кук и се ползва с пълното одобрение на ръководството на компанията

Кралица Елизабет с тогава принц Чалрз през 2009 г.

Крал Чарлз отдаде почит на своята „скъпа мама“

Любопитно Преди 2 часа

Кралят предупреди в послание, записано в Балморал по-рано този месец, че майка му би не одобрила настоящото състояние на света. „Много от нещата във времената, в които живеем сега, подозирам, биха я разтревожили дълбоко“, каза кралят, без да разкрива конкретни притеснения, вътрешни или международни

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg