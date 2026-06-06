Какво е орторексия? Новата мания, която неусетно съсипва живота ни

М ежду модерните диети, добавянето на протеин в почти всичко и новите смарт технологии, които проследяват всякакви биометрични данни, е лесно човек да бъде завлечен от манията по здравословния начин на живот.

Освен това, при цялата информация в интернет и социалните мрежи, може да е трудно да разберете от какво наистина имате нужда и от какво не, когато става въпрос за здравето ви и особено за храненето. Социалните мрежи са пълни с видеа, в които хората наричат определени храни „лоши“ или твърдят, че съдържат „изкуствени съставки“, което само засилва обществената мания по „здравословното хранене“.

В здравословната диета няма нищо лошо, тя е чудесен начин да подобрите тонуса си, но има граница, която здравословното хранене може да премине. Прекомерният фокус върху него може да се превърне в състояние, известно като орторексия. То се среща все по-често в обществото ни, а според някои изследвания това се дължи в голяма степен на натиска от социалните мрежи, пише The Huffington Post.

Няма да намерите орторексията в официалния наръчник за диагностициране на психични разстройства, но двама диетолози споделиха пред HuffPost, че очакват тя в крайна сметка да стане официална диагноза. „Това е субклинично хранително разстройство, което означава, че все още няма код за клинична диагноза, но е широко признато в професионалните среди“, казва Бет Огюст, диетолог по майчино здраве във Филаделфия.

„Орторексията може да се дефинира най-общо като вманиачаване по здравословното хранене и фиксация върху чистотата на храната“, добавя Огюст.

„Това е обсесия по това, което даден човек възприема като правилния или здравословния начин на хранене“, допълва Бет Хайзе, сертифициран диетолог в OnPoint Nutrition.

Тъй като много хора обичат да ядат здравословни храни или го правят, за да държат под контрол показатели като холестерол и кръвна захар, може да е трудно да се разграничи кога става дума просто за добра диета и кога – за нещо опасно.

„Това е толкова трудно за улавяне, че дори професионалистите понякога се затрудняват – те се питат дали този човек просто живее изключително здравословно, или вече граничи с разстройство“, отбелязва Огюст.

Огюст и Хайзе споделят признаците, че може би навлизате в територията на орторексията, и какво да направите, ако се притеснявате за хранителните си навици.

Налагате си екстремни ограничения (които не са свързани с алергия или са по лекарско предписание)

„Орторексията може да се прояви по някои от начините, по които се проявява анорексията, включително чрез рестрикции – изключване на цели хранителни групи и силна тревожност, ако нямате пълен контрол над храната, която ядете, и източника, от който идва тя“, казва Огюст.

Възможно е да уловите как си създавате твърди и негъвкави правила относно приема на храна, добавя Хайзе. Например, може да си кажете, че можете да ядете само кафяв ориз и никога, при никакви обстоятелства, да не правите изключение за бял ориз.

„В крайна сметка всичко спира да опира до здравословното хранене, от което обикновено започва всичко, и се превръща в нездравословна обсесия по чистотата на храната, „чистото хранене“ (clean eating) или „правилното хранене“, казва Хайзе.

Това вреди на социалния ви живот

„Границата се преминава тогава, когато това започне да пречи на ежедневните ви дейности“, казва Огюст. Ако стресът около храната проваля социалните ви ангажименти, например отказвате срещи, защото не сте сигурни какво ще има за ядене там, това вече е причина за безпокойство. „Когато това засегне способността ви да живеете социално и комфортно в света, тогава имате проблем, на който трябва да обърнете внимание“, добавя Огюст.

„Всичко се превръща от обикновена грижа на средностатистическия човек за добрата храна в истинска обсесия, която буквално се превръща в част от идентичността ви“, казва Хайзе.

Прекарвате твърде много време в анализиране на етикетите със съставки

Нормално е от време на време да проверявате съставките и хранителните стойности, особено ако имате алергия или конкретна хранителна цел. Но човек с орторексия може да се улови, че „компулсивно и непрекъснато анализира абсолютно всички съставки“, казва Хайзе.

Това може да се превърне в часове, прекарани в планиране на храненията или проучване на хранителния профил на всяка една съставка, която влиза в ястието ви, отбелязва тя.

Когато нарушите правилата си за хранене, изпитвате тревожност или вина

„Мисля, че червената линия е тогава, когато започнете да усещате, че мислите за здравословно хранене през цялото време“, казва Хайзе.

„Ако усещате тревожност... изпитвате нервност, че трябва да изядете нещо... и това се случва в по-голямата част от времето, това може да е знак, че мислите прекалено много за това. Същото важи и ако изпитвате вина, след като сте нарушили някое от собствените си правила за хранене“, добавя тя.

Огюст допълва, че ако мислите ви за храната по някакъв начин нарушават психичното ви здраве, трябва да помислите за разговор със специалист. Тя подчертава, че ако това започне да пречи на физическото ви здраве, това вече е абсолютно сериозен сигнал за тревога.

Ето какво да направите, ако припознавате себе си в това

С подкрепата на диетолог или специалист по психично здраве можете да определите дали вашето здравословно хранене е просто такова – или е нещо повече. „Наистина е важно да говорите с някого, като диетолог или терапевт, който е специализиран в хранителните разстройства, който да ви помогне да разберете дали това е проблем за вас“, казва Огюст.

Диетолозите обикновено работят със застраховки (здравни каси), отбелязва Огюст, и могат да ви помогнат да се уверите, че сте на правилния път с храненето си, независимо дали имате конкретни притеснения или не.

„Определено можете да се възстановите от орторексията, ако имате правилната подкрепа, така че веднага щом усетите тези емоции, вземете мерки възможно най-рано, за да не се превърне това в нещо, което управлява живота ви“, казва Хайзе.

Здравословното хранене е процес за цял живот и не е нужно да бъде перфектно

„Когато става въпрос за това какво ядете, вашите хранителни нужди вероятно се различават от тези на партньора ви, съседа ви или любимия ви инфлуенсър в социалните мрежи. Затова не се предоверявайте на хранителните тенденции в интернет или на диетата, от която някой приятел е във възторг“, съветва Хайзе.

Вместо да се вманиачавате по последната мода в храните, се фокусирайте върху реалистични цели – „тоест, не се фокусирайте върху това дали дадена храна е „чиста“‘, а върху това дали имате разнообразие в менюто си. Хапвате ли разнообразие от различни храни? Набавяте ли си различни хранителни вещества? Защото именно в това се крие истинското хранене“, казва Хайзе.

Огюст допълва, че е важно да се откажете от мисленето тип „всичко или нищо“, което включва строги правила около следването на една конкретна диета или твърд план за отслабване. „Имам толкова много пациенти, които правят това, но просто не е устойчиво да бъдеш на 100% перфектен през цялото време“, добавя Огюст.

След това, когато кривнат от диетата, те се чувстват като провал и се отказват, отбелязва тя. „Мисля, че това е капанът за човек с орторексия – страхуваш се да пуснеш контрола на тези 100% и се боиш, че ако го направиш, ще изпаднеш в пълното нищо“, казва Огюст.

Важно е да намерите златната среда и да си напомняте, че не трябва да бъдете перфектни, добавя тя. „Можете да си кажете: „Обикновено се храня здравословно“. Не е нужно да казвате: „Винаги се храня здравословно“.

Когато използвате думата „винаги“, вие „въвеждате концепцията за провал и самоосъждане“, отбелязва Огюст. А е напълно нормално – и не е провал – понякога да хапнете нещо солено или сладко изкушение. „Колкото повече се упражнявате в това да си позволявате да намирате средата, където не правите нещо „винаги“, а просто „обикновено“, толкова по-добре“, казва Огюст.

Докато работите върху всичко това, бъдете състрадателни към себе си. Обществото изобщо не ни улеснява в това да си прощаваме изборите, свързани с храната.

„Храненето и здравословният живот като цяло са просто пътуване за цял живот. Това не е списък от правила, които изпълняваш веднъж завинаги; това е нещо, в което участваш през целия си живот“, казва Хайзе. Хранителните ви нужди могат да се променят с напредването на възрастта, както и вашите вкусови предпочитания.

„Няколко избора тук-там, за които усещате, че може би не са били най-великите, няма да окажат чак толкова голямо влияние. Важното е да се фокусирате върху това да си набавяте необходимото в дългосрочен план“, обобщава Хайзе.

*Този текст е само за информация. За медицински съвет или диагноза се консултирайте със специалист.