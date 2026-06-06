Свят

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Руският президент заяви, че няма условия за преговори на най-високо ниво

6 юни 2026, 07:19
Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия
Изображението е генерирано с изкуствен интелект   
Източник: Getty Images

Р уският президент Владимир Путин заяви, че към момента не вижда възможност за лична среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски и подчерта, че военните действия ще продължат, докато Москва не постигне поставените си цели в Украйна.

Коментарът идва след призива на Зеленски за директен разговор между двамата лидери, който според Киев би могъл да даде нов тласък на усилията за дипломатическо уреждане на конфликта.

Зеленски: Путин отново избра войната

По думите на Путин подобна среща би имала смисъл едва след като експертни екипи от двете страни подготвят конкретни договорености и бъде постигнат напредък по ключови въпроси. Руският президент подчерта, че на този етап не съществуват необходимите предпоставки за политически диалог на най-високо равнище.

„Военната операция ще приключи, когато бъдат изпълнени поставените цели“, посочи още Путин, без да даде индикации за промяна в позицията на Москва.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

От украинска страна отказът беше определен като доказателство, че Кремъл не проявява готовност за прекратяване на войната. Зеленски многократно е заявявал, че директните преговори между лидерите могат да се окажат решаващ фактор за постигане на напредък в мирния процес.

Какви са основните разногласия

Москва продължава да настоява за условия, които включват запазване на контрола върху окупираните територии в Източна Украйна и ограничения върху военния потенциал на страната. Киев, подкрепян от западните си съюзници, отхвърля тези искания, определяйки ги като неприемливи и несъвместими с украинския суверенитет.

Различията между двете страни остават основна пречка пред евентуално споразумение, въпреки периодичните дипломатически инициативи и международните призиви за прекратяване на бойните действия.

Зеленски: Путин не е човешко същество

Войната в Украйна започна през февруари 2022 г., когато Русия предприе пълномащабна военна инвазия в страната. Оттогава конфликтът се превърна в най-голямата война в Европа след Втората световна война, причинявайки десетки хиляди жертви, мащабни разрушения и една от най-тежките бежански кризи на континента през последните десетилетия.

През годините бяха направени множество опити за преговори и посредничество, но без траен резултат. Докато Украйна настоява за възстановяване на териториалната си цялост, Русия продължава да защитава своите военни и политически цели, което засега оставя перспективите за мирно решение неясни.

Източник: БГНЕС    
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