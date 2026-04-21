"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

Т рябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. На тези избори победи желанието за спокойствие, за дълго управление и дълъг мандат, за да може да се сложи край кризата. В този ред на мисли резултатът не е изненадващ, поздравяваме победилата формация. Това заяви на брифинг председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Това е първият официален коментар от партия "Възраждане" след вота в неделя. Часове след края на изборния ден, председателят ѝ Костадин Костадинов написа в социалните мрежи, че благодари на всеки, който е избрал "единствената партия, която защитава българския национален интерес".

Формацията влиза в новия парламент като пета политическа сила с резултат, на база 100% обработени СИК протоколи в РИК, от 9790 гласа или 5.245% подкрепа.

Костадинов благодари на избирателите, останали верни на "Възраждане".

"Вече няма оправдание, няма кой да пречи. Резултатът е такъв какъвто не се е виждал от 1997 година. За добро или за лошо, отговорността остава само в ръцете на управляващата формация", подчерта лидерът на "Възраждане".

По думите му идеите на партията са били актуални, дори носени от друга формация. Той отбеляза, че програмата "България 1400" остава актуална.

Костадинов се обърна към левите избиратели, като отбеляза, че те могат да разчитат на "Възраждане" за да имат представителство в парламента.

"Нашият народ каза, че не иска "Възраждане" да го управлява, но иска "Възраждане" да е в парламента. "Възраждане" ще остане гласът на истината в парламента", добави още Костадинов.

Ако бъдещото правителство подкрепи решенията на „Възраждане“ за цените на горивата, цените на тока, цените на храните и лихвите по кредитите, Костадинов декларира подкрепа. В противен случай, те ще бъдат опозиция.