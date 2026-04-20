България

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

При обработени 100% СИК протоколи в РИК „Прогресивна България” води с 44.594%

Обновена преди 1 час / 20 април 2026, 00:12
За първи път от 1997 г. вотът за „Прогресивна България“ променя всичко

Външният министър: 81% от гласувалите в чужбина не са се регистрирали предварително

100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува окончателни резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април. 

Данни към 15:00 ч. на 20.04.2026 г. при обработени 100% СИК протоколи в РИК

  • "Прогресивна България" - 1 444 924 или 44.594%
  • ГЕРБ-СДС - 433 755 или 13.387%
  • ПП-ДБ - 408 845 или 12.618%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 230 693 или 7.120%
  • "Възраждане" - 137 940 или 4.257%
  • Не подкрепям никого - 50 732 гласа.

Данни към 14:00 ч. на  20.04.2026 при обработени 98.78% СИК протоколи в РИК

  • "Прогресивна България" - 1 427 768 или 44.659%
  • ГЕРБ-СДС - 427 945 или 13.386%
  • ПП-ДБ - 406 198 или 12.705%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 222 393 или 6.956%
  • "Възраждане" - 136 542 или 4.271%
  • Не подкрепям никого - 50 101 гласа.

Към 13:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 98.33% СИК протоколи в РИК, данните показват следното:

  • "Прогресивна България" - 1 420 287 гласа или 44.676%
  • ГЕРБ-СДС - 424 967 гласа или 13.368%
  • ПП-ДБ - 405 281 или 12.748%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 15 857 гласа или 8.569%
  • "Възраждане" - 9 690 гласа или 5.236%.

Данни към 12:00 ч. на  20.04.2026 при обработени 97.52% СИК протоколи в РИК

  • "Прогресивна България" - 1 407 806 гласа или 44.723%
  • ГЕРБ-СДС - 421 421 или 13.388%
  • ПП-ДБ - 403 145 или 12.807%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 212 630 гласа или 6.755%
  • "Възраждане" - 135 373 или 4.301%.

Данни към 11:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК

  • "Прогресивна България" - 44,732%
  • ГЕРБ-СДС - 13,417%
  • ПП-ДБ - 12,871%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 6,668%
  • "Възраждане" - 4,307%

При обработени 91.68% СИК протоколи в РИК към 10.00 ч.:

  • „Прогресивна България“ – 44,691%
  • ГЕРБ - СДС – 13,398%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,21%
  • „Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,233%
  • „Възраждане“ – 4,354%

При обработени 87,23% протоколи на СИК в РИК, данните към 9:00 ч. показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,564%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,455%
  • ГЕРБ-СДС – 13,311%
  • „Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,083%
  • „Възраждане“ – 4,381%

При обработени 78,24% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 8:00 ч., резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,481%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,651%
  • ГЕРБ-СДС – 13,184%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 5,855%
  • „Възраждане“ – 4,432%

При обработени 68,34% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 7:00 часа., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,487%
  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,002%
  • ГЕРБ – СДС – 13,104%
  • Движение за права и свободи (ДПС) – 5,386%
  • „Възраждане“ – 4,516%

При 60,79% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 6:00 часа, резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,587%
  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,263%
  • ГЕРБ – СДС – 13,013%
  • Движение за права и свободи (ДПС) – 4,966%
  • „Възраждане“ – 4,581%

При обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 5:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,597%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,555%
  • ГЕРБ-СДС – 12,664%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 4,754%
  • „Възраждане“ – 4,657%

При обработени 41,20% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 4:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,44%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,86%
  • ГЕРБ-СДС – 12,66%
  • „Възраждане“ – 4,70%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 4,47%

При обработени 32,85% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 3:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,58%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,99%
  • ГЕРБ-СДС – 12,62%
  • „Възраждане“ – 4.79%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 4,11%

При 22,25% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 2:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

  • „Прогресивна България“ – 44,23%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,41%
  • ГЕРБ-СДС – 12,45%
  • „Възраждане“ – 4,84%
  • „Движение за права и свободи“ (ДПС) -  4,09%.

При 14,80% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 1:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

  • „Прогресивна България“ – 43,70%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,22%
  • ГЕРБ-СДС – 12,50%
  • „Възраждане“ – 4,95%
  • „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 4,39%

При обработени 7,08% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са: 

  • „Прогресивна България“ – 43,46%
  • „Продължаваме промяната-Демократична България" – 13,97%
  • ГЕРБ–СДС – 12,83%
  • „Възраждане" – 5,10%
  • ДПС– 5,01%

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.

В неделя в България се състояха осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

Как гласува България - вижте данните от цялата страна по области тук >>> Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Източник: ЦИК    
Избори Изборни резултати Прогресивна България ЦИК данни Политически партии ПП-ДБ ГЕРБ-СДС Народно събрание Изборен праг Протоколи СИК
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 4 минути

При обработени 100% протоколи на СИК в РИК партията на Румен Радев „Прогресивна България" печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 4 минути

Ново изследване на италиански учени разкрива какво сънуват терминално болните пациенти в дните преди смъртта. От срещи с починали близки до ярка светлина и символични стълбища – вижте как умът ни се подготвя за края на жизнения път

България Преди 21 минути

България Преди 33 минути

Любопитно Преди 39 минути

България Преди 46 минути

Любопитно Преди 46 минути

Свят Преди 50 минути

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

,

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg