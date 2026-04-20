Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува окончателни резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април.

Данни към 15:00 ч. на 20.04.2026 г. при обработени 100% СИК протоколи в РИК

"Прогресивна България" - 1 444 924 или 44.594%

ГЕРБ-СДС - 433 755 или 13.387%

ПП-ДБ - 408 845 или 12.618%

12.618% "Движение за права и свободи" - ДПС - 230 693 или 7 .120%

"Възраждане" - 137 940 или 4.257%

4.257% Не подкрепям никого - 50 732 гласа.

Данни към 14:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 98.78% СИК протоколи в РИК

"Прогресивна България" - 1 427 768 или 44.659%

ГЕРБ-СДС - 427 945 или 13.386%

ПП-ДБ - 406 198 или 12.705%

12.705% "Движение за права и свободи" - ДПС - 222 393 или 6.956%

"Възраждане" - 136 542 или 4.271%

4.271% Не подкрепям никого - 50 101 гласа.

Към 13:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 98.33% СИК протоколи в РИК, данните показват следното:

"Прогресивна България" - 1 420 287 гласа или 44.676%

ГЕРБ-СДС - 424 967 гласа или 13.368%

ПП-ДБ - 405 281 или 12.748%

12.748% "Движение за права и свободи" - ДПС - 15 857 гласа или 8.569%

"Възраждане" - 9 690 гласа или 5.236%.

Данни към 12:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 97.52% СИК протоколи в РИК

"Прогресивна България" - 1 407 806 гласа или 44.723%

ГЕРБ-СДС - 421 421 или 13.388%

ПП-ДБ - 403 145 или 12.807%

12.807% "Движение за права и свободи" - ДПС - 212 630 гласа или 6.755%

"Възраждане" - 135 373 или 4.301%.

Данни към 11:00 ч. на 20.04.2026 при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК

"Прогресивна България" - 44,732%

ГЕРБ-СДС - 13,417%

ПП-ДБ - 12,871%

"Движение за права и свободи" - ДПС - 6,668%

"Възраждане" - 4,307%

При обработени 91.68% СИК протоколи в РИК към 10.00 ч.:

„Прогресивна България“ – 44,691%

ГЕРБ - СДС – 13,398%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,21%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,233%

„Възраждане“ – 4,354%

При обработени 87,23% протоколи на СИК в РИК, данните към 9:00 ч. показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,564%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,455%

ГЕРБ-СДС – 13,311%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,083%

„Възраждане“ – 4,381%

При обработени 78,24% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 8:00 ч., резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,481%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,651%

ГЕРБ-СДС – 13,184%

Движение за права и свободи (ДПС) - 5,855%

„Възраждане“ – 4,432%

При обработени 68,34% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 7:00 часа., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,487%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,002%

ГЕРБ – СДС – 13,104%

Движение за права и свободи (ДПС) – 5,386%

„Възраждане“ – 4,516%

При 60,79% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 6:00 часа, резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,587%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,263%

ГЕРБ – СДС – 13,013%

Движение за права и свободи (ДПС) – 4,966%

„Възраждане“ – 4,581%

При обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 5:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,597%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,555%

ГЕРБ-СДС – 12,664%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,754%

„Възраждане“ – 4,657%

При обработени 41,20% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 4:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,44%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,86%

ГЕРБ-СДС – 12,66%

„Възраждане“ – 4,70%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,47%

При обработени 32,85% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 3:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,58%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,99%

ГЕРБ-СДС – 12,62%

„Възраждане“ – 4.79%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,11%

При 22,25% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 2:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

„Прогресивна България“ – 44,23%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,41%

ГЕРБ-СДС – 12,45%

„Възраждане“ – 4,84%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) - 4,09%.

При 14,80% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 1:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

„Прогресивна България“ – 43,70%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,22%

ГЕРБ-СДС – 12,50%

„Възраждане“ – 4,95%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 4,39%

При обработени 7,08% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

„Прогресивна България“ – 43,46%

„Продължаваме промяната-Демократична България" – 13,97%

ГЕРБ–СДС – 12,83%

„Възраждане" – 5,10%

ДПС– 5,01%

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден.

В неделя в България се състояха осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

Как гласува България - вижте данните от цялата страна по области тук >>> Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България