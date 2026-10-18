Борисов с критики към управляващите за цените на горивата и договора с "Боташ"

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов сравни цените на горивата по време на своето управление и при управлението на Румен Радев. Той заяви, че бензинът и дизелът в момента са значително по-скъпи, и постави въпроса за причините за поскъпването.
„Бензинът е 1,94 евро, 2,19 евро - дизелът. Това по стария курс е 4,20 лева нафта. При Бойко през 2020 г. - 1,80 лева, а при Радев - 1,94 евро. Защо не се смеете?“, заяви Борисов.
Той припомни, че по време на неговото управление страната също е преминала през кризи, сред които пандемията от COVID-19 и гръцката дългова криза. Според него обаче сегашното поскъпване на горивата не е оправдано от международната обстановка.
„Ормузкият пролив не влияе на България, рафинерията е държавна, петролът идва от Азербайджан и други страни. Защо се налага да се изнася дизелът?“, попита лидерът на ГЕРБ.
Борисов призова гражданите да сравняват цените на горивата през 2020 г. и сега, като изрази мнение, че няма основания за поскъпването у нас.
- Критики за договора с „Боташ“
Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към договора с турската държавна компания „Боташ“, по силата на който България има финансови ангажименти за достъп до газопреносната инфраструктура.
„Имаме стотици милиони долари да даваме на „Боташ“. Скриха договора и го замразиха за няколко месеца. Но след това накуп ли ще даваме парите? Имаме пари да даваме на „Боташ“, а за българските граждани вдигат цените на газа с 34%“, заяви Борисов.
Той предупреди и за значително поскъпване на електроенергията.
- Борисов коментира бюджета и дефицита
Борисов постави под съмнение и възможността бюджетният дефицит да достигне 5,7% през ноември, след като през август е бил малко над 2%. Той обвини правителството на Румен Радев, че се готви да представи невярна информация за състоянието на публичните финанси.
По думите му кабинетът търси оправдания и прехвърля отговорността за финансовото състояние на страната върху други. Борисов заяви, че предишното управление е оставило добри финансови показатели, което според него се признава и от един от лидерите на опозицията Асен Василев.
Същевременно лидерът на ГЕРБ поздрави правителството за позицията му в Брюксел относно произхода на дроновете, атакували кораби в Черно море.