България

Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев

„Пазарът беше оставен умишлено и цените да бъдат вдигнати. Ако беше редовното правителство на Росен Желязков останало на власт, нямаше да допусне да се вдигнат по този начин“, заяви още лидерът на ГЕРБ

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 11:54
Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев
Бойко Борисов   
Източник: БГНЕС

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че министър-председателят Румен Радев е отклонил общественото внимание с темата за руския патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкции, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаването на европейските санкции срещу Русия от шест месеца на една година, предаде агенция БГНЕС.

„Досега санкциите, включително икономическите и секторните, бяха за шест месеца. Сега, когато Румен Радев е вече в Европейския съвет, а Виктор Орбан го няма, те са за една година. Това е прието с абсолютно мнозинство и България е допринесла също“, заяви Борисов.

Според него премиерът е създал изкуствен обществен дебат около имената на руския патриарх Кирил и други фигури, включени в санкционните списъци.„Много майсторски Радев успя да вкара ПП-ДБ и по-кресливите хора от „Възраждане“. Пусна димката с руския патриарх, димката за други санкции, които евентуално през юли месец би подкрепил“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни и поведението на патриарх Кирил при посещението му в България. „Патриарх Кирил беше изключително кротък в Министерския съвет, а в президентството се държа доста грубо с президента Румен Радев. И самият Радев заяви, че той си е тръгнал като политик“, отбеляза той.

По думите му темата за православната солидарност не може да бъде разглеждана едностранчиво на фона на войната. „Ако наричаме Руската православна църква братска, то и украинската е братска. Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква – българската – брани първата“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че остава незабелязан фактът, че именно при участието на Радев санкциите срещу Русия са били удължени за по-дълъг период. „Не видяхме големия успех на Радев, че санкциите се удължават от шест месеца на една година“, каза той.

Борисов коментира и финансовото състояние на страната, като посочи, че България е изпълнила всички международни препоръки за борба с прането на пари.

„През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. В сряда съобщиха, че новата оценка е приключила и България е изпълнила 40 от 40 препоръки. Това е свършено от кабинета на Росен Желязков, но това не е интересно за така наречените демократи и проевропейци“, заяви той.

По думите му отпадането на страната от засиления международен мониторинг ще бъде сериозен стимул за бизнеса и инвестициите. „Това е огромен подарък за българския бизнес. Това означава, че всеки български бизнесмен няма да бъде гледан като перач на пари. Същото се отнася и за чуждестранните инвестиции“, каза Борисов.

Той отправи критики и към икономическата политика на кабинета, като заяви, че управлението на Росен Желязков е щяло да предотврати рязкото поскъпване на цените. „Пазарът беше оставен умишлено и цените да бъдат вдигнати. Ако беше редовното правителство на Росен Желязков останало на власт, нямаше да допусне да се вдигнат по този начин. Щяхме да го предотвратим с всички инструменти, с които разполагахме“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов приходите в бюджета показват, че държавата разполага с финансов ресурс. „За една година приходните агенции събраха 14 милиарда лева повече. Пари има“, подчерта той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и позицията на премиера по отношение на еврозоната, като посочи, че по време на визитата си в Брюксел Радев не е възразил срещу положителните оценки за присъединяването на България. „Фон дер Лайен на съвместната пресконференция напомни, че България има предимства с приемането на еврото и Радев кимаше утвърдително. Мицотакис го поздрави с приемането в еврозоната и Радев не възрази“, заяви Борисов.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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