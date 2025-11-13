Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

М ога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем. САЩ са наши партньори, ние сме надеждни, OFAC приветстваха действията ни. Днес, ако преодолеем ветото на президента за закона за Лукойл, в понеделник или вторник ще имаме решение и ще бъде избран особеният управител. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС.

Според него Русия няма да заведе дела срещу България, тъй като санкциите са американски и оттам произлизат действията на България, т.е. по принуда.

"Правителството прави всичко възможно рафинерията в Бургас да работи добре. Помолил съм финансовия министър да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", тъй като искат предварително да вкарат забраната. Няма да се създава проблем, за да може да се разплащат до 21 ноември", увери Борисов.

По думите му активите на "Лукойл" и "Роснефт" трябва да бъдат продадени, за да придобият нови собственици, тъй като в момента не могат да работят.

"Румен Радев направи необходимото да забави с една седмица взимането на решения за "Лукойл", не знам какво му носи това. В петък приехме закона, още тогава можеше да наложи вето и да продължим работа, но той го направи вчера. Днес ще има дебати, дори да се приеме, най-рано утре ще излезе указ. До понеделник следобед в САЩ не работят и така с една седмица се намали времето за реакция. Президентът може само да намира кусури. Никой няма намерение да продава рафинерията", коментира лидерът на ГЕРБ, цитиран от NOVA.

Относно бюджета за следващата година той се пошегува, че е чакано да се приеме план-сметката в САЩ и днес МС ще я внесе в парламента.