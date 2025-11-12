България

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

План А е да получим дерогация, а в момента работим добре с ръководството. Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел - за 4, а керосин - за 2, заяви лидерът на ГЕРБ

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Тийнейджъри преминаха с

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Б ойко Борисов съобщи, че вече има име, на български гражданин, предложено за длъжността особен управител за "Лукойл", но то ще бъде обявено, след като стане ясно дали президентът ще наложи вето на закона, или не.

Пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ призова държавния глава Румен Радев да каже дали ще наложи вето на промените в закона, свързани с особения управител на "Лукойл".

Той коментира пост на президента от тази сутрин, в който Радев пита защо управляващите не са назначили особения управител. 

"Подразнил се е от едно поверително писмо, което му изпратих. Понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството, това го е подразнило", каза още Борисов, но не уточни нищо повече за самия документ. 

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с Европейската комисия (ЕК) и с ОПАК и с министерството на енергетиката на САЩ", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Така че единственото, което моля – да се произнесе не в последния ден, а сега - дали ще пусне закона, или няма да го пусне, каза Бойко Борисов. Ако той пусне закона или наложи вето - да го преодолеем, защото в писмото казвам – всички процедури са направени, но в България има още една процедура – ветото на президента".

Писмото Борисов определи като план А България да получи дерогация от американските санкции срещу "Лукойл". 

Той допълни, че се работи добре с това ръководство на рафинерията. "Всичко е спокойно, имаме запаси - бензин за шест месеца, дизел за четири, за керосина – за два, каза Борисов. Ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще мине най-спокойно", допълни той. 

Обърна се към Атанас Атанасов и Кирил Петков и обяви, че Делян Пеевски няма да вземе рафинерията, както и Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. "Тези решения се вземат като геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори – в Европа и Америка", допълни той. 

През миналата седмица парламентът на два пъти прие извънредно законодателство заради американските санкции срещу руската компания "Лукойл" и последствията за активите ѝ у нас. Първо депутатите забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а после приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на "Лукойл" в България. 

Източник: БТА/Йоана Христова, Йоана Димитрова    
