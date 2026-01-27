Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

П ревозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора протестират със затваряне на гранични пунктове по пътя към Западна и Централна Европа. В 13.00 часа в понеделник пунктовете ни със Сърбия бяха затворени за тежкотоварни автомобили, които пътуват към България. Беше спрян трафикът и в двете посоки. Леките коли се пропускат.

А след полунощ на 27 януари е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона на вход към България и през граничните контролно-пропускателни пунктове на Северна Македония „Връшка чука", „Брегово", „Стрезимировци", „Гюешево", „Делчево" и „Златарево".

Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на РС Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от страната само за товарни автомобили.

Пътническият трафик се осъществява безпрепятствено.

Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП. Преминаващите водачи са уведомени своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.

Според Емил Николов от Съюза на международните превозвачи няма предвидени времеви прозорци, в които да бъдат пропускани тирове.

"Заявката е блокадата да продължи до 2 февруари. Пуснахме предварителна информация, с която да осведомим колегите да избягват засегнатите държави, за да се минимизират загубите. Средно по 1200 автомобила преминават през ГКПП "Калотина", така че загубите, които сме изчислили, са около 10 и 12 евро на час. Те са свързани със заплати на водачите и разход за гориво. Неустойките за пропуснати ползи също не са за пренебрегване", каза той в ефира на "Здравей, България".

По думите му възнагражденията за водачите ще се увеличат, тъй като ще се налага да правят по-дълги, заобиколни курсове.