Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП

27 януари 2026, 08:09
Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

Пловдив обяви грипна епидемия

П ревозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора протестират със затваряне на гранични пунктове по пътя към Западна и Централна Европа. В 13.00 часа в понеделник пунктовете ни със Сърбия бяха затворени за тежкотоварни автомобили, които пътуват към България. Беше спрян трафикът и в двете посоки. Леките коли се пропускат.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

А след полунощ на 27 януари е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона на вход към България и през граничните контролно-пропускателни пунктове на Северна Македония „Връшка чука", „Брегово", „Стрезимировци", „Гюешево", „Делчево" и „Златарево".  

Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на РС Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от страната само за товарни автомобили.

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Пътническият трафик се осъществява безпрепятствено.

Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период. 

Превозвачи блокират сръбско-унгарската граница

На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП. Преминаващите водачи са уведомени своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение. 

Според Емил Николов от Съюза на международните превозвачи няма предвидени времеви прозорци, в които да бъдат пропускани тирове.

"Заявката е блокадата да продължи до 2 февруари. Пуснахме предварителна информация, с която да осведомим колегите да избягват засегнатите държави, за да се минимизират загубите. Средно по 1200 автомобила преминават през ГКПП "Калотина", така че загубите, които сме изчислили, са около 10 и 12 евро на час. Те са свързани със заплати на водачите и разход за гориво. Неустойките за пропуснати ползи също не са за пренебрегване", каза той в ефира на "Здравей, България".

По думите му възнагражденията за водачите ще се увеличат, тъй като ще се налага да правят по-дълги, заобиколни курсове. 

Източник: NOVA    
