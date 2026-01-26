Свят

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Акцията е координирана със Сърбия

26 януари 2026, 16:22
Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия
Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия
Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението
Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ
Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка" в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия
Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война
Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката
Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп"

Исторически рекорд: Златото прехвърли 5000 долара заради „фактора Тръмп”

О т 12:00 часа (13.00 ч. българско време) движението на тежкотоварни автомобили на граничните пунктове на Северна Македония Стар Дойран и Богородица и Меджитлия (с Гърция), Деве баир, Делчево и Ново село (с България), както и на граничния пункт Блатце (с Косово) е блокирано, а от 12.20 блокадата е засегнала и граничните пунктове с Албания Кяфасан и Блато, информират от Авто-мото съюза в Северна Македония.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Причината за блокадата на превозвачите от Северна Македония, както и на колегите им от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, която е обявена за седем дни, е искането им да бъде променено условието престоят на професионалните шофьори от тези страни да се ограничи до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено от октомври 2025 година) в държавите от Шенген. 

„Да се намери решение за престоя на шофьорите в Шенгенското пространство, така че да не се регистрират пълни дни (при транзитно преминаване) или да ни се издаде някакъв вид виза, която не е ограничена от броя дни”, цитират медиите в страната Биляна Муратовска, генерален секретар на Асоциацията на работодателските организации на транспортните компании в Северна Македония „Макам-транс“.

По думите на министъра на транспорта на страната Александър Николоски, който в следобедните часове отиде при превозвачите на ГКПП Блатце, акцията е координирана със Сърбия.

БГ превозвачи плашат с блокада границата с Македония

„Причината да съм днес тук, на този граничен пункт е да изразя подкрепа от мое име и от името на правителството. Този протест е предупредителен. Превозвачите искат да покажат какво ще се случи от 10 април. Това е предупреждение, смятам, че е навременно, за да се използват месеците февруари и март, и държавите членки на Шенгенската зона да намерят решения... Първото възможно решение е да се отложи въвеждането на новата електронна система за превозвачите, второто решение е да се увеличи броят на дните, които превозвачите могат да прекарат в Шенгенската зона, до поне 250 дни, подходящо разделени на цикли, вместо сегашните 180. Третото решение е професионалните шофьори и превозвачи да не се третират като туристи, а като професионалисти и въз основа на това или да бъдат изключени от тези правила, или да се уреди съответно с работни визи, както в момента прави само Швейцария”, каза Николоски пред медиите на пункта.

Според председателя на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче вместо да направи необходимото, за да се предотврати проблемът, Николоски се изявява като „независим  анализатор”.

„Той предупреждава, че икономиката ще се срине, след като над 60, 70 процента от нашата икономика, в частност, износът и вносът, са обвързани с държави-членки на Европейския съюз. Гражданите ще платят цената на тези лоши правителствени политики по един или друг начин“, каза Филипче по време на заседанието на Националния съвет за европейска интеграция, съобщиха от СДСМ.

Европейската комисия работи по намирането на решение, което да позволи на професионалните превозвачи по-дълъг престой в Шенгенското пространство, заяви говорителят на Комисията Маркус Ламерт по повод протестите на превозвачи от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

Ламерт заяви в понеделник, че Европейският съюз е наясно с тревогите на транспортните оператори. По думите му европейските институции проучват възможности, които биха позволили по-дълъг престой в Шенгенското пространство от този, предвиден в действащите правила – не само за професионалните шофьори.

„Това включва професии с висока мобилност, като шофьорите на камиони, но също така спортисти и артисти на турнета“, уточни Ламерт. Той припомни, че системата за влизане и излизане не въвежда нови правила извън съществуващите шенгенски разпоредби.

„Това, което тя прави, е да осигури по-добро прилагане на действащите правила, както и по-ефективно и систематично разкриване на нередовни практики“, подчерта говорителят на Европейската комисия.

Източник: БТА, Маринела Величкова, БГНЕС    
Блокада на границата Северна Македония Протест на превозвачи
