Свят

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово)

25 януари 2026, 22:34
Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник
Източник: БГНЕС

О т 12:00 ч. (13:00 ч. българско време) в понеделник ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства на гранични пунктове по границите на Република Северна Македония, обявиха от Министерството на вътрешните работи на страната. Причината е протест на превозвачи, които изразяват несъгласие с новите правила за престой на професионалните шофьори в страните от Шенгенското пространство до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година), които според тях ще затруднят драстично работата им. 

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово). Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

За такъв протест предупредиха представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те заявиха, че ще протестират на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България.

Според съобщението на организаторите се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран, посочва в съобщението си Министерството. От ведомството призоваха гражданите и превозвачите своевременно да се информират за обстановката на граничните пунктове, да следват официалната информация и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.

„Новите правила за влизане в Шенгенската зона не решават нищо, което да подобри определена област в ЕС, но ни създават сериозни проблеми. Те ще се отразят зле на бизнеса”, заяви преди дни председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески.

Вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски също говори преди дни за новите правила за влизане в страните от Шенгенското пространство за професионални шофьори. „Това е огромен икономически проблем, който може напълно да срине македонската и регионалната икономика. Въпреки че водих разгорещени спорове с властите в ЕС, директно в Брюксел, за съжаление не срещнах разбиране”, каза Николоски в интервю за Радио Лидер.

Източник: Маринела Величкова/БТА    
Протест на превозвачи Северна Македония Гранични пунктове Товарни превозни средства Шенгенско пространство Професионални шофьори Икономически последици България Блокада на граници Правила
Последвайте ни
НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

България Преди 1 час

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 2 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

България Преди 4 часа

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 4 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

България Преди 5 часа

Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

Осем български звезди се борят за "Евровизия 2026"

България Преди 6 часа

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, Роксана и Innerglow имат еднакъв брой точки

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

България Преди 6 часа

Последно Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина и оттогава не е забелязвана

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Свят Преди 6 часа

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев в конфликта

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Свят Преди 6 часа

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Свят Преди 6 часа

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят Преди 6 часа

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

България Преди 7 часа

На терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Свят Преди 7 часа

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол"

Президентът на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси

Египетският президент предупреждава за огромна мигрантска вълна към Европа от Газа

Свят Преди 7 часа

Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване

Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Свят Преди 7 часа

Това заяви президентът на страната Мигел Диас-Канел

<p>Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва</p>

Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи

България Преди 8 часа

Българският патриарх посрещна делегация от Гръцката православна църква в столичния храм „Св. Неделя“

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Какво се случва с мозъка ви, когато си лягате по едно и също време всяка вечер?

Edna.bg

Ема Бънтън на 50: Приятелството, което събра отново Spice Girls

Edna.bg

България до 20 години победи Тайланд на хокей на лед

Gong.bg

Трима българи във Визела и тримата на пейката - отборът им загуби

Gong.bg

Георг Георгиев: Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

Nova.bg

Тежка катастрофа край село Маринка отне живота на двама души (ВИДЕО + СНИМКИ)

Nova.bg