У скоряването на зеления преход може да помогне на България да създаде по-качествени работни места, да стимулира икономическия растеж и да укрепи енергийната си сигурност, сочи публикуван днес доклад на Групата на Световната банка за климата и развитието на страната.

Амбициозните реформи, включително поетапната декарбонизация, биха могли да ускорят сближаването на доходите в България със средните за Европейския съюз, да повишат жизнения стандарт и да подобрят здравето на населението.

Зеленият преход може да създаде нови и по-качествени работни места, особено в областта на чистата енергия, строителството и електропреносната инфраструктура. Очаква се по-голямата част от тези позиции да бъдат заемани предимно от мъже, хора с висше образование и жители на градовете. Програмите за преквалификация, активните политики на пазара на труда и подкрепата за регионите, зависими от въгледобива, могат да допринесат за по-справедливото протичане на този процес.

Докладът посочва, че постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г., каквато цел е заложена в българския Закон за ограничаване изменението на климата, би донесло повече ползи, отколкото разходи, при правилна последователност на реформите, по-ефективното им изпълнение и привличането на частни инвестиции.

За постигането на тази цел ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 9,7 млрд. долара между 2026 и 2050 г., над предвидените около 71,4 млрд. долара при сегашните политики.

В замяна икономиката би могла да реализира годишни ползи в размер до 0,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), потреблението на енергия през 2050 г. да бъде с 25% по-ниско спрямо 2025 г., а зависимостта от вноса на енергия да намалее от около 42% до 20%. Това би било все по-съществено предимство на фона на сътресенията във веригите за доставки и нарушенията в международната търговия.

Очаква се около 68% от допълнителните инвестиции в декарбонизацията да бъдат осигурени от частния сектор. Световната банка препоръчва публичните средства и европейското финансиране да бъдат насочени към привличането на частен капитал чрез гаранции, кредитни линии при облекчени условия и механизми за поемане на първоначалните загуби.

„Истинската стойност на инвестициите в енергийния преход ще се измерва с резултатите, които те носят за българската икономика и гражданите: по-сигурна и достъпна енергия, по-конкурентоспособна индустрия и нови възможности за регионално развитие. България има потенциала да превърне декарбонизацията в двигател на икономическата модернизация, но за нас е важно този процес да бъде предвидим за бизнеса и справедлив за общностите, чието бъдеще зависи от него“, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова.

Световната банка предупреждава и за нарастващите климатични рискове. Без адекватни мерки за адаптация БВП на България може да бъде с до 2% по-нисък през 2050 г. вследствие на щети върху инфраструктурата, загуби в селското стопанство и спад на производителността на труда.

Наводненията вече причиняват щети за около 1,1 млрд. долара годишно. Инвестирането на приблизително 0,04% от БВП годишно в мерки за адаптация към климатичните промени би могло до 2050 г. да намали годишните щети със сума, равняваща се на 0,2-0,3% от БВП, като същевременно повиши устойчивостта на страната.

„Зеленият преход е възможност за създаване на по-качествени работни места, укрепване на енергийната сигурност и повишаване на жизнения стандарт в България. Успехът ще зависи от ефективното изпълнение на реформите, подкрепата за работната сила и привличането на необходимите инвестиции от частния сектор. Пътната карта е ясна. Открит остава въпросът как преходът да бъде финансово поносим и справедлив. Групата на Световната банка е готова да помогне“, заяви Джейсън Пелмар, представител на Групата на Световната банка за България.

Докладът очертава пет приоритетни направления, в които своевременните действия на България биха имали най-голям ефект: финансово устойчив енергиен преход, електрификация на транспорта и насърчаване на по-чисти транспортни средства, енергийно ефективно обновяване на сградите, целенасочени инвестиции в устойчивостта към климатичните промени и укрепване на управлението и финансирането на климатичните политики.