Стефан Белчев: Бюджет 2027 е реалистичен

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България е в процедура по свръхдефицит и това налага по-строга фискална дисциплина. Това заяви председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев от „Прогресивна България“ в предаването „Здравей, България“ по NOVA.

По думите му проектът за Бюджет 2027 е сред малкото реалистични бюджети през последните години.

„В него не видях изкуствено напомпани приходи, каквото се е случвало в предходни години“, каза Белчев.

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Белчев посочи, че в разчетите за следващата година се предвиждат увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 5% и ръст на минималната работна заплата с 6,4%. По-високи увеличения са заложени за пенсиите и възнагражденията на учителите.

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Според него тези мерки трябва да се разглеждат и на фона на очакваното движение на цените. В интервюто депутатът посочи прогнозна инфлация от 3 - 3,5%.

Белчев отхвърли и твърденията, че икономиката се насочва към рецесия. Той отбеляза, че за 2027 г. е заложен икономически растеж от около 2 - 3%.

Промените за личните асистенти ще се прецизират

Друга тема в разговора бяха предложените промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха притеснения сред близките на хора с увреждания и личните асистенти.

Белчев заяви, че между първо и второ четене текстовете трябва да бъдат прецизирани и увери, че целта е майките, които се грижат за децата си, както и личните асистенти, да не бъдат ощетени.

По думите му законопроектът ще бъде разгледан подробно в парламентарните комисии.

Той коментира и контрола върху ТЕЛК решенията, като заяви, че има сериозен ръст както на издадените решения, така и на случаите, за които има съмнения за злоупотреби.

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Според Белчев един от основните елементи на предвидената реформа е именно засилването на контрола.

По отношение на предложението заплащането на личните асистенти да бъде отвързано от минималната работна заплата той обясни, че премахването на автоматичните механизми е част от мерките, свързани с фискалната дисциплина. За конкретния случай обаче предстоят допълнителни обсъждания.

Белчев заяви още, че очаква диалог с близките на хората с увреждания преди окончателното приемане на промените.