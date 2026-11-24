М ножество оръжия и боеприпаси са открити при претърсвания на имоти в рамките на разследване срещу инспектор от сектор „Охранителна полиция“ към Районното управление в Елена.
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Акцията е извършена от служители на дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР, съобщава NOVA.
По първоначална информация намерените оръжия не принадлежат на задържания полицейски служител.
Срещу него се води разследване за незаконно притежание и преправяне на чужди оръжия, преработването им, както и за изработване и пълнене на боеприпаси.
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Сигнали срещу инспектора са подавани нееднократно. В хода на проверката са разглеждани и данни за евентуално бракониерство.