Г рупата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет се разграничи от всякакви управленски практики, свързани със злоупотреба с публични средства, нарушения на закона или накърняване на интересите на пациентите и медицинските специалисти. Позицията е по повод данните от одитния доклад на „Четвърта МБАЛ - София“, представени на брифинг в общинския съвет.

От формацията настояват констатациите в доклада да бъдат проверени задълбочено и обективно от компетентните институции. Според тях в здравеопазването не може да има компромис с прозрачността, законността и отговорното управление на публичните средства.

Сезираха прокуратурата след одит на Четвърта МБАЛ

От ГЕРБ-СДС уточняват, че д-р Стоян Маджаров, чието име е свързано с казуса, е бил общински съветник от гражданската квота през мандата 2011-2015 г., но не е член на партията. Оттам подчертават, че участието му в общинския съвет преди 11 години не е доказателство за политическа протекция. Припомнят също, че с решение на СОС от 26 юли 2024 г. той е избран временно за изпълнителен директор на болницата.

Групата подкрепя изпращането на одитния доклад до прокуратурата и останалите компетентни органи. Според позицията ѝ, ако бъдат установени нарушения, отговорността трябва да бъде персонална и да се търси от конкретните лица, които са ги допуснали.

От ГЕРБ-СДС заявяват, че приоритет трябва да останат интересите на пациентите, медицинските специалисти и служителите в общинските болници, а действията на отделни ръководители не бива да поставят под съмнение работата им и доверието в общинското здравеопазване.