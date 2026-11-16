България

Правителството одобри проекта на държавен бюджет за 2027 г.

Финансовият министър Гълъб Донев съобщи решението след заседанието на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев определи бюджета като „най-социалния от години“

Обновена преди 53 минути / 16 ноември 2026, 09:16
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П равителството одобри проекта на закон за държавния бюджет на България за 2027 г., съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред журналисти в Министерския съвет след днешното заседание на кабинета.

В началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев определи бюджета за следващата година като "най-социалният от години в условията на тежък дефицит".

Бюджет 2027: Гълъб Донев залага дефицит от 3,5%, без увеличение на данъците

Току-що правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Той се превърна в политическа мишена още преди да бъде представен. Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи с протести. Всичко, свързано с този бюджет, е подложено на атака. Вече си мисля, че дори намерението той да бъде приет до края на 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна – бюджетът за 2027 г. да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове, както и да се създаде обществена среда, в която разумната дискусия да бъде подменена с политически спекулации, заяви министърът на финансите Гълъб Донев, цитиран от DarikNews.bg.

Той благодари на всички, които участват отговорно в обсъждането на параметрите на бюджета.

„Имаме сериозна нужда от общество от гласове, които ни вразумяват. Съгласете се, че не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс. Всъщност може – точно това е рецептата, по която бяха планирани бюджетите през последните шест години. Няма как безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари. Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване. Затова Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването.“, посочи Донев.

Бюджет 2027 има ясна цел - да се справим с наследените дисбаланси и да върнем публичните финанси на устойчив път, като запазим доходите и подкрепата за най-уязвимите, заяви той.

Бюджетната рамка за 2027 г. е изготвена при прогноза за реален икономически растеж от 2,5%. Очакваната средногодишна инфлация е 4%, като в края на годината се предвижда тя да се забави до 2,6%.

Според представените разчети компенсацията на един нает в икономиката ще нарасне с 6,2%, а безработицата ще остане около 3,4%.

Донев подчерта, че прогнозата е предпазлива и не разчита на прекалено оптимистични икономически допускания.

Кредитният рейтинг на България 

В изявлението си Донев коментира и оценката на международната рейтингова агенция Standard & Poor's, като посочи, че перспективата пред България е променена от положителна на стабилна, но самият кредитен рейтинг не е понижен.

Според цитираните от него прогнози агенцията очаква икономически растеж от 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% за периода 2027–2029 г.

Донев свърза промяната в перспективата с отчетените фискални показатели, включително посочена от него корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от БВП, както и с констатации в доклади на Сметната палата.

Той заяви, че правителството цели да възстанови устойчивостта на публичните финанси, като същевременно запази доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

Правителството предвижда пакет от мерки на обща стойност 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата, индустрията и небитовите потребители в условията на енергийна криза, обяви Александър Пулев при представянето на икономическите приоритети и мерките, заложени в проектобюджета за 2027 г.

По думите му програмата ще бъде реализирана чрез бюджетно неутрални механизми, включително целево използване на средства от фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Предвидени са и допълнителни финансови инструменти в размер на 500 млн. евро чрез Българската банка за развитие (ББР).

Пулев увери, че въпреки поскъпването на енергийните ресурси на международните пазари домакинствата няма да усетят увеличение на разходите си за отопление.

„Вашата сметка за ток, за парно, за природен газ няма да се промени“, заяви той, цитиран от DarikNews.bg.

Според него мерките са насочени към защита на потребителите и запазване на конкурентоспособността на българската индустрия в условията на нестабилни енергийни пазари.

  • По-висока подкрепа за енергоемките предприятия

Един от основните елементи на програмата е разширяването на съществуващия механизъм за подпомагане на енергоемката индустрия.

Според Пулев е съгласувано с Европейската комисия увеличаване на интензитета на помощта от 50% на 70%. Предвижда се и изискване за реинвестиране на 50% от получената подкрепа.

Той посочи, че енергоемките предприятия имат значителен принос към българската икономика и заетостта. Според представените от него данни в сектора работят близо 300 хиляди души, а делът му в брутната добавена стойност достига 25%.

Пулев обяви още, че програмата ще обхване и микро-, малките и средните предприятия, за които се предвижда целева подкрепа чрез ББР. По думите му потенциалният обхват е около 500 хиляди предприятия.

110 млн. евро за инвестиционни стимули и индустриални зони

Наред с енергийните компенсации правителството планира и мерки за насърчаване на инвестициите през 2027 г.

Според представените параметри в бюджета са заложени 60 млн. евро за инвестиционни стимули и още 50 млн. евро за модернизация на индустриалните зони.

Пулев посочи, че се предвижда развитие на публично-частните партньорства и привличане на допълнителен частен капитал за модернизация на икономиката и инфраструктурата.

По думите му целта е ограниченият публичен ресурс да бъде използван така, че да мобилизира значително по-големи частни инвестиции.

  • Пулев отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции

В изявлението си Пулев заяви, че преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали със 100% през настоящата година спрямо предходния сравним период.

Той представи това като резултат от възстановената активна роля на държавата в отношенията с бизнеса и повишеното доверие на чуждестранните инвеститори.

Пулев съобщи още за 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг, както и за нови приоритетни сертифицирани инвестиционни проекти на стойност над 700 млн. евро.

Според него проектите, които ще бъдат подпомагани чрез Българската агенция за инвестиции, имат потенциал да създадат над 3500 работни места и се очаква да бъдат реализирани през 2027 и 2028 г.

Той заяви също, че България вече е сред петте държави в Европейския съюз с най-висок икономически растеж.

В изявлението не са посочени конкретните статистически периоди и източници, необходими за независимо потвърждение на представените данни за инвестициите и икономическия растеж.

Ива Петрова: Цената на тока за домакинствата няма да се променя до 30 юни 2027 г.

От своя страна министърът на енергетиката Ива Петрова потвърди, че цената на електроенергията за българските домакинства няма да се променя до 30 юни 2027 г., а цената на парното ще остане без промяна през отоплителния сезон.

По думите ѝ необходимите средства за запазване на цените на електроенергията са осигурени чрез бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

За домакинствата, които използват директно природен газ за отопление, е предвидена допълнителна финансова подкрепа. В изявлението не бяха уточнени размерът на компенсациите и условията за получаването им.

Петрова посочи, че основното непосредствено предизвикателство пред правителството е справянето с нестабилните и растящи цени на електроенергията и природния газ.

  • Подкрепата за енергоемките предприятия се увеличава до 70%

Министърът на енергетиката даде допълнителни подробности за предвиденото повишаване на интензитета на компенсациите за енергоемките предприятия до 70% спрямо пазарната цена на електроенергията.

Според Петрова тази подкрепа е допустима в рамките на европейските мерки за подпомагане на чистата индустрия.

Тя уточни, че продължават разговорите с Европейската комисия за приключване на необходимата административна процедура по промяна на решението за държавна помощ.

Така ефективното прилагане на увеличените компенсации остава обвързано с приключването на съответната процедура.

  • Компенсации за бизнеса до юни 2027 г.

Предвиденият компенсаторен механизъм за небитовите потребители ще продължи да действа до юни 2027 г., стана ясно от изявлението на Петрова.

Тя съобщи, че чрез комбинирана подкрепа с участието на Българската банка за развитие се предвижда подобряване на ликвидността на предприятията.

При цени на електроенергията над 180 евро за мегаватчас е заложено допълнително увеличение на подкрепата с 15 евро за мегаватчас.

Според министъра промяната отговаря на едно от основните искания на бизнеса – компенсациите да бъдат предоставяни своевременно, така че предприятията да разполагат с необходимите средства за текущата си дейност.

„Булгаргаз“ доставя природен газ на цени до 40% под пазарните, твърди Петрова.

По отношение на природния газ Петрова заяви, че „Булгаргаз“ продължава да осигурява доставки за домакинствата, топлофикационните дружества и бизнеса на цени, които според нея са значително под пазарните равнища.

„Цената продължава да бъде в рамките на 30% до 40% под пазарните нива“, посочи тя.

В изявлението не се уточнява спрямо кой пазарен индекс или период е направено сравнението.

Петрова подчерта, че предвидените в бюджета механизми имат за цел да осигурят предвидимост за домакинствата и предприятията на фона на нестабилните енергийни пазари.

В бюджета за 2027 г. са предвидени над 300 млн. евро допълнително за семейни помощи и данъчни облекчения, насочени към подкрепа на децата и семействата, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По отношение на социалната система на първо място залагаме сериозна подкрепа за децата и семействата за отглеждането на децата като част от демографската политика с увеличение в размер на над 300 млн. евро за всички семейни помощи и данъчни облекчения, с повишаването на основата за данъчни облекчения, както и въвеждането на ново такова. Предвиждаме възможността в семействата да остават повече средства за отглеждане на деца“, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, цитирана от DarikNews.bg.

Увеличават се всички еднократни помощи за раждане и отлеждане на дете, както и майчинството през втората година. 

Минималната работна заплата и пенсиите се увеличават през следващата година. Основната цел за повишаване на качеството на живот и доходите.

 

Източник: dariknews.bg    
Бюджет 2027 Гълъб Донев Държавен бюджет Икономически растеж Дефицит Енергийна криза Компенсации за бизнеса Социална политика Инвестиции Цени на тока
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