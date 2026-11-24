С лужбата за вътрешен контрол на гръцката полиция разследва близо 1300 служители на полицията, бреговата охрана и въоръжените сили за предполагаеми измами с фиктивни командировъчни разходи на обща стойност над 12 млн. евро.

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До момента са арестувани 17 души, сред които полицаи, служители на бреговата охрана и един военнослужещ. Арестите са извършени в Атина, северозападния град Янина и остров Лесбос в източната част на Егейско море.

Разследващите подозират, че две престъпни групи са продавали платежни документи, издадени от действително функциониращи хотели и апартаменти под наем, за фиктивни нощувки по време на служебни командировки. Впоследствие документите са били представяни за възстановяване на разходите.

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Общо 1291 служители на силите за сигурност и въоръжените сили са заподозрени, че са се възползвали от схемата.