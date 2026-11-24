Р уски разузнавателен дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на Полша по време на нощна атака срещу Украйна. Инцидентът се случва само няколко дни след като три руски ракети паднаха на полска територия, съобщиха полските военни и представители на правителството.

Полша, която подкрепя Украйна в продължаващия близо пет години конфликт с Русия, многократно е обвинявала Москва, че води „хибридна“ война срещу държавите, поддържащи Киев.

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В петък три руски ракети паднаха на полска територия, предизвиквайки остри реакции във Варшава и обещание за подкрепа от страна на НАТО.

Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи за „краткотрайно нарушение“ на въздушното пространство на страната през нощта, извършено от „руски безпилотен летателен апарат“.

Полските системи за наблюдение са проследили дрона, като военните са получили разрешение да го свалят.

Безпилотният апарат обаче е променил курса си и армията е решила да не открива огън заради риска за цивилното население.

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„Предполагаме, че това е било умишлено действие“, заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски пред радио RMF 24.

Друг заместник-министър на отбраната, Станислав Взьонтек, определи навлизането като провокация и „истинска разузнавателна операция на полска територия“.

Полското външно министерство извика руския посланик във Варшава днес следобед, като му връчи „много остра дипломатическа нота“, съобщи говорителят на ведомството Мачей Вевьор.

„В нея изразихме категоричното си противопоставяне на подобни действия, които представляват опасност за нашите граждани и съюзниците ни в НАТО“, заяви той.

Руският посланик Георгий Михно отхвърли обвиненията. В изявление той каза, че „до момента няма убедителни и проверими доказателства“ за произхода на ракетите, въпреки че полските власти ги идентифицираха като X-101, произведени неотдавна в Московска област.