П етима турски военни загинаха при катастрофата с армейски хеликоптер по време на учебен полет край Ескишехир, Северозападна Турция, съобщи държавната телевизия ТРТ "Хабер".

Военен хеликоптер се разби в Турция

По информация на Министерството на отбраната на Турция хеликоптерът е от тип AS-532.

Инцидентът е станал около 20 ч. местно време (19 ч. българско - бел. ред). Причините са катастрофата се изясняват.

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Останките на хеликоптера са открити. На място са изпратени екипи на полицията и жандармерията.