Бюджет 2027: Радев се извини на майките на деца с увреждания и обеща да запази средствата им

Т ова е най-социалният бюджет от години в условията на тежък дефицит, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. На него ще бъдат разгледани проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина.

Няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност, каза премиерът. Той се извини на майките на деца с увреждания и увери, че намаляване на средствата за тях няма да има и няма да има промяна на условията за тях, независимо от дефицита. Няма да допуснем на никой гражданин да се намаляват доходите, дори и с цент. Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите, съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат, увери премиерът.

Той каза, че бюджетът е израз на усилията на правителството да постигне труден баланс между противостоящи цели, както и да пречупи тренда на главоломно растящите публични разходи, да намали дефицита и задлъжнялостта, но и да увеличи доходи и социална подкрепа. Бюджетът предвижда инвестиции в стратегически сектори и повече финансови средства, и създаване на условия за икономически растеж, каза Радев. Според него е нормално ведомствата да предприемат по-тежки реформи, за да се постигнат тези цели и да се спасят публичните финанси. Но това не трябва да става на всяка цена, смята министър-председателят.

По думите му отношението към децата, към възрастните, социално-слабите и хората с увреждания е индикаторът дали сме цивилизовано и хуманно общество, както и дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова и в бюджета е заложено значително увеличаване на данъчното облекчение за деца и особено за деца с увреждания. Повишават се стипендиите за ученици, пенсиите и социалната подкрепа, каза министър-председателят.

Той каза, че няма да допусне да се лепят етикети за липса на социална чувствителност. Ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси, залагат се мерки за повишаване на приходите за предотвратяване на злоупотребите. Но това не е достатъчно за справяне с тежкото наследство, посочи Радев. Според него единственият начин да се излезе от кризата, е да се произвежда повече, по-качествено, по-бързо и да има увеличен износ. Затова и най-силната част на бюджета са мерките за подкрепа и за повишаване на икономическия ръст - подкрепа на родното производство и отключване на предприемчивостта, инвестиция в икономиката на знанието, в индустриални зони и паркове, привличане на преки чуждестранни инвестиции, каза Радев. Той отбеляза, че ни предстои истински пробив в привличането на стратегически огромни като мащаб инвестиции, които ще преобразят икономиката и ще ни изведат в нова технологична орбита.

Радев се обърна към министрите и народните представители от "Прогресивна България", към структурите от цялата страна и каза, че "днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните". Един бивш министър-председател прекара два мандата с оправдания с предишните, затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Оттук нататък не оправдания, а работа, посочи Радев. Той препоръча да не се хабят излишно време и нерви с опозицията, "защото имаме нужда от силна опозиция като коректив и когато те предлагат нещо наистина стойностно и когато ни критикуват с основание, ще се вслушваме". Не се оставяйте да бъдете въвличани в манипулации и режисирани скандали, за разлика от тях, нас ни чака много работа и отговронност, но не към тях, а към гражданите, каза Радев на министрите си и на народните представители.

Кредитният рейтинг на България не е намален, той се запазва на BBB+, каза още Радев.

Няма никаква прогноза за рецесия, напротив, от "Стандард енд Пуърс" (Standard and Poor’s Global Ratings) очакват ръст от 2,8% за тази година и 2,6% за следващите три години. Единствено е намалена перспективата с една степен, но не е отхвърлена перспективата да подобрение, заяви министър-председателят.

От Министерството на финансите съобщиха в събота, че международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" е преразгледала перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време е потвърдила дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘BBB+/A-2’. От финансовото министерство допълниха, че преразглеждането на перспективата отразява комбинация от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

Българската икономика демонстрира устойчив ръст и засилващ се инвестиционен интерес, каза Радев днес. Ние сме пети в целия Европейски съюз за третото тримесечие по икономически ръст. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото годината до днес, сравнено със същия период от миналата година. Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще го следваме, заяви още Румен Радев.