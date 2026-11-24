Marvel представи финалния трейлър на „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“ („Avengers: Doomsday“) преди премиерата на филма по кината на 18 декември. Кадрите продължават директно след новата сцена със Стив Роджърс и Пеги Картър от преизданието „Отмъстителите: Краят - Специално издание“, която разкри тийнейджъра им син.
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Завръщането на Стив Роджърс и сблъсъкът с Доктор Дуум
В новия трейлър Фантастичната четворка пътува назад във времето, за да открие Стив Роджърс и да го върне в основната времева линия, където той отново ще поведе Отмъстителите срещу Доктор Дуум. Покрай тези събития синът на Стив разбира истината, че баща му е бил Капитан Америка.
Видеото предлага и разширен поглед към мащабната битка между Доктор Дуум и неговите Стражи (Sentinels) срещу обединените сили на Отмъстителите и X-Мен. Циклоп изрича емблематичната реплика от комиксите „Към мен, мои X-Мен“, докато Найткроулър телепортира Гамбит, Мистик и Звяра в битката редом до Мистър Фантастичен, Шан-Чи, Тор и Йелена Белова.
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Очаквания в боксофиса и звездният актьорски състав
Премиерата на трейлъра идва след силния успех на „Отмъстителите: Краят - Специално издание“, който оглави американския боксофис с 26 милиона долара при дебюта си и добави 143 милиона долара в световен мащаб благодарение на четирите нови сцени, свързващи историята с „Денят на Страшния съд“. След рекордите на „Спайдър-Мен: Нов ден“ („Spider-Man: Brand New Day“), Disney и Marvel очакват поредния голям касов хит.
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Филмът връща Робърт Дауни Джуниър в ролята на злодея Доктор Дуум, който изглежда като вариант на Тони Старк от друга вселена. В огромния актьорски състав се включват звезди от всички краища на филмовата вселена на Marvel, както и класически герои от поредицата „X-Мен“ на Fox:
- Отмъстителите и съюзници: Крис Еванс (Стив Роджърс / Капитан Америка), Крис Хемсуърт (Тор), Пол Ръд (Ант-Мен), Летиша Райт (Черната пантера), Себастиан Стан (Зимния войник), Том Хидълстън (Локи) и Симу Лиу (Шан-Чи).
- „Фантастичната четворка: Първи стъпки“: Педро Паскал (Мистър Фантастичен), Ванеса Кърби (Невидимата жена), Джоузеф Куин (Човека факла) и Ебон Мос-Бакрак (Нещото).
- „Тъндърболтс“: Флорънс Пю (Йелена Белова), Дейвид Харбър (Червения пазител), Луис Пулман (Сентри), Уайът Ръсел (Агент САЩ) и Хана Джон-Кеймън (Дух).
- Класическите X-Мен: Патрик Стюарт (проф. Чарлз Екзейвиър), Иън Маккелън (Магнито), Джеймс Марсдън (Циклоп), Келси Грамър (Звяра), Ребека Ромейн (Мистик), Алън Къминг (Найткроулър) и Чанинг Тейтъм (Гамбит).